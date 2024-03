Il tecnico non fa sconti: "Loro hanno messo energia, noi no. Archiviamo il risultato con amarezza». Banchi: "Tanti errori e poca grinta. Questa è una brutta sconfitta»

A fine partita Luca Banchi sottolinea come la sua squadra stia attraversando un momento non facile, non riuscendo più ad esprimere quel gioco spumeggiante che l’ha caratterizzata per tutta la prima parte della stagione. "Questa è una brutta sconfitta – commenta il tecnico della Virtus –. Lo è perché abbiamo pagato l’energia dei nostri avversari, che hanno giocato con maggiore determinazione mentre noi abbiamo faticato a rimbalzo e nell’eseguire in attacco la nostra solita fluidità. Questo ha fatto si che venissero concesse tante altre seconde possibilità ai nostri avversari, tante palle perse e percentuali scadenti ai liberi. Abbiamo fatto fatica a indirizzare la gara nella direzione che volevamo e ogni volta che abbiamo preso dei vantaggi non abbiamo poi saputo chiudere la partita. Archiviamo questo risultato con amarezza, dando il giusto merito a Pesaro che ha giocato con grande energia, ma noi non abbiamo giocato come avremmo dovuto, non dando risposte concrete alla loro aggressività".

Il coach bianconero è anche un ex che è rimasto nel cuore del pubblico marchigiano, avendo portato la squadra biancorossa a uno dei punti più alti raggiunti negli ultimi anni.

"E’ stato bello ritornare qua – conclude Banchi – davanti a una bella cornice di pubblico. Ricordavo il playoff contro la Virtus, c’è stata una bella atmosfera".

m.s.