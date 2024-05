Il tecnico: "Primo tempo di grandissima qualità, poi forse ci siamo un po’ seduti». Coach Banchi stanco, ma felice: "Limitiamo i momenti negativi»

Esausto per una gara nella quale ha dovuto spendere parecchie energie per tenere la squadra unita e concentrata, alla fine Luca Banchi guarda al bicchiere mezzo pieno.

Essendo nei playoff quello che conta veramente è ottenere il successo soprattutto se questo avviene davanti al proprio pubblico e viene difeso il fattore campo. Certo è che bisogna imparare a chiudere le partite subito per non cadere in pericolose trappole.

"Siamo stati bravi a vincere – spiega il tecnico bianconero – trovando le giocate giuste nel finale di partita. E’ un dato di fatto che Venezia sia una grande squadra che può accendersi da un momento all’altro. Un altro dato di fatto è che abbiamo fatto un primo tempo di grandissima qualità, poi forse ci siamo un po’ seduti e la Reyer ha preso coraggio e fiducia. In difesa abbiamo fatto bene su Tucker, ma dobbiamo fare meglio in generale a fermare la loro vena realizzativa che non si ferma a quel giocatore. E’ stata una partita con tanti picchi emotivi, dobbiamo essere bravi a limitare quelli negativi. La flessione del terzo quarto è stata pericolosissima e dovremo analizzarla".

Gara-due si giocherà domani sempre qui alla Segafredo Arena e anche per questo impegno Iffe Lundberg non dovrebbe essere disponibile. Come si è visto durante questa prima partita della serie, il modo di accedersi dell’esterno danese sarebbe utilissimo contro un avversario contro Venezia, che fa della rapidità una delle sue armi principali. Detto in altre parole, la V nera ha due importanti realizzatori, uno è Marco Belinelli e l’altro è Lundberg. Senza uno dei due si rischia di soffrire, come è capitato a Tortona e come è capitato ieri sera.

m. s.