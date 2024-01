Il tecnico si dice molto soddisfatto della prova dei suoi ragazzi e dell’approccio alla gara. Banchi: "È la risposta che volevamo. Determinati, solidi e combattivi»

Tutto facile, senza affanni. Ci voleva proprio una vittoria del genere per la Virtus per lasciarsi alle spalle le scorie delle ultime sconfitte. "E’ la risposta che ci auguravamo – sottolinea coach Luca Banchi – Siamo scesi in campo subito determinati, solidi, combattivi, a dispetto delle assenze e del momento e delle emergenza in cui ci troviamo. Adesso ci attende la sfida di giovedì e sarà un’altra battaglia dura da affrontare, con massima concentrazione, per cercare di dare una nuova gioia ai nostri tifosi". Sulla situazione è chiaro il riferimento alle difficoltà della squadra, ma anche allo spirito della squadra. "Manca Shengelia, Cordinier ha un problema fisico così l’ho lasciato a riposo nella ripresa, ma se parlo di emergenza faccio riferimento alla condizione fisica di Mickey, alla poca conoscenza dei compagni di Zizic e a una squadra che è in emergenza fisica, ma non molla". Uno dei protagonisti della vittoria bianconera è stato Achille Polonara che chiude la sua prova con 15 rimbalzi e 7 punti in 23’: "Ricordavamo l’andata, abbiamo giocato la nostra pallacanestro, per noi è stata una buona prova in vista dell’Eurolega. La mia prova? Cerco di essere sempre utile con la difesa e con i rimbalzi, con tutto quello che serve". Se è vero che vincere aiuta a vincere, questa vittoria è la migliore medicina per prepararsi alla sfida di giovedì alle 20.30 contro l’Asvel.

Filippo Mazzoni