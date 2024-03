Il tecnico si gode la testa della classifica: "Uno sforzo collettivo importante». Banchi: "Finalmente la vera difesa. Stanchi, ma sempre concentrati»

La Virtus torna a sorridere in trasferta. "Questa è una vittoria importante e convincente – spiega Luca Banchi –. Alla fine di un ciclo di partite serrate siamo riusciti a giocare un’ottima prova difensiva, e per lunghi tratti abbiamo avuto un attacco adeguatamente bilanciato. E in termini di continuità una gara meglio controllata rispetto alle ultime uscite. Avevamo la volontà di giocare un incontro importante e di spessore a dispetto della stanchezza e del poco tempo per prepararla. Ci mancava qualche giocatore, c’è stato un bello sforzo collettivo".

La cosa che più stupisce di questa squadra è la sua compattezza. "In generale ho visto una cosa per noi indispensabile, un buon atteggiamento collettivo, che è il segreto per cui anche nelle ultime uscite avevamo giocato dei primi tempi di altissimo profilo, eravamo davanti a Kaunas e avevamo giocato due quarti di spessore a Belgrado, prima degli errori finali. C’è il marchio della squadra, se riusciamo a spalmare l’efficienza e tenere i due quintetti ad alto regime è tutta un’altra storia. Il dato più importante è che la squadra ha avuto un buon regime di rendimento chiunque fosse in campo".

Unità di intenti che si è evidenziata nel mettere un freno a Della Valle. "Non puoi mandare un solo giocatore in missione su di lui, e Brescia ha un attacco molto armonico. Abbiamo lavorato bene di squadra con attenzione ai dettagli, anche con discreto lavoro a rimbalzo".

Dopo aver agganciato Brescia in cima alla classifica, venerdì i bianconeri con una vittoria contro il Panathinaikos potrebbero festeggiare la certezza dei play-in di Eurolega.