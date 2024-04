Il tecnico: "Siamo rimasti in contatto solo 15 minuti. Continuo ad avere fiducia per i play-in». Banchi ammette le difficoltà: "Ma ora dobbiamo ribellarci»

Amareggiato e deluso, Luca Banchi analizza la sconfitta contro Milano, sottolineando come la squadra abbia bisogno di ritrovare la fiducia.

"E’ stata una partita dura – spiega –. Loro sono in un buon momento e hanno usato tutta la loro aggressività e la loro fisicità. Onestamente noi abbiamo risposto a questa energia solo nei primi 15’, sebbene le percentuali non siano state quelle che ci aspettavamo eravamo comunque in partita. Purtroppo abbiamo perso contatto a fine primo tempo, e nel secondo siamo andati sotto e diventa poi difficile recuperare uno svantaggio di quel tipo. Adesso, però, dobbiamo fare una cosa sola: rispondere di squadra a questo momento di difficoltà e continuare a lavorare. Vogliamo approcciare i play-in con fiducia".

Questa crisi di risultati che sta attanagliando la V nera nasce da una difesa che non è più quella della prima parte di stagione.

"Riconosciamo a Milano il valore dell’organico e della gara che ha giocato. Questa partita va ricondotta anche a questo. Noi nell’ultimo periodo abbiamo perso anche partite rocambolesche – con Monaco e Panathinaikos – mentre a inizio stagione avremmo vinto partite di quel tipo. Ora si tratta di gestire il momento, la fatica si fa gestire, gli impegni sono riavvicinati e non siamo squadra che si può permettere di battezzare nessuno. Dobbiamo guadagnarci la pagnotta ogni sera, è un momento difficile, ma torniamo in campo tra 48 ore e la partita di Venezia deve essere trampolino per la fase successiva".

Anche nel’impegno in casa della Reyer dovrebbe essere indisponibile Isaia Cordinier.