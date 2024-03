Impresa di Milano che cancella Monaco e James

Il trentesimo turno in Eurolega apre l’ultima settimana in cui, in Europa, si giocheranno due gare nell’arco di pochi giorni. La trentunesima giornata è in programma tra domani e venerdì con la Virtus che, sempre alle 19, domani, renderà visita alla Stella Rossa guidata dall’icona bianconera degli ultimi anni, Milos Teodosic. La prossimna settimana arriverà il Panathinaikos alla Segafredo Arena

Le altre gare: Efes Istanbul-Olympiacos 85-72; Alba Berlino-Real 79-86; Maccabi-Villeurbanne 98-90; Partizan-Vitoria 87-83; Fenerbahce-Barcellona 88-74, Monaco-Milano 80-98, Stella Rossa-Panathinaikos 76-89, Valencia-Bayern 70-68.

La classifica: Real Madrid 48; Barcellona 40; Monaco e Fenerbahce Istanbul e Panathinaikos Atene 38; Olympiacos Pireo 36; Virtus Bologna e Maccabi Tel Avis 34; Vitoria 32; Partizan Belgrado e Valencia 28; Efes Istanbul, Olimpia Milano e Bayern Monaco 26; Zalgiris Kaunas 24; Stella Rossa Belgrado 20; Asvel Villeurbanne 14; Alba Berlino 10.