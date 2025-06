In casa bianconera è ufficiale la conferma dell’esterno americano decisivo nei playoff scudetto. Ancora Taylor: "Mai più felice di così». Baldasso pista calda, spunta Totè

Nel segno della continuità, ma anche delle novità. Sono giorni intensi e importanti di mercato per la Virtus, con il direttore generale Paolo Ronci che dopo aver messo a segno il colpo Luca Vildoza ha rinnovato il contratto anche di Brandon Taylor. L’arrivo del folletto americano ha cambiato le sorti della stagione bianconere, permettendo a Dusko Ivanovic di sgravare del ruolo di portatore di palla Daniel Hackett decisivo per i punti e per le straordinarie difese sulle principali punte offensive avversarie. La conferma di Taylor, contratto di 1 anno con opzione sul secondo, allunga le rotazioni degli esterni bianconeri e consolida, anche se con partenze eccellenti, il gruppo che ha vinto lo scudetto.

"Saluto tutti i tifosi della Virtus, spero vi stiate godendo la vostra estate e stiate ancora festeggiando lo scudetto che abbiamo portato a casa nella stagione appena conclusa – lancia nel suo videomessaggio Taylor –. La cosa più importante è che ritornerò, sono felice, non potrei essere più felice di così". Parole che sono la testimonianza di come il giocatore si sia subito inserito al meglio nella tessuto cittadino e nello spogliatoio bianconero, tanto da convincere Ronci e Ivanovic a confermarlo anche per la prossima stagione. Taylor ha rappresentato uno dei punti di forza del cammino playoff dei bianconeri a partire dalla semifinale contro Milano (12 punti e 7 assist in Gara 3, 6 punti e 6 assist in Gara 4 al Forum) e in finale contro Brescia, culminata con i 19 punti e 6 assist nella decisiva Gara 3.

Fatta quindi per Taylor, adesso si attendono novità sul fronte esterni, con la pista Tommaso Baldasso è ancora calda, la possibile conferma di Matt Morgan. Già bloccati e in pratica solo da ufficializzare Derrick Alston Jr e Saliou Niang per quel che riguarda gli italiani si parla di un interessamento anche per Leonardo Totè, mentre a Maurice Ndour, Jason Burnell, Gabriele Procida e Darius Thompson di cui si parla da qualche giorno sembra si possano aggiungere altri due nomi Marcus Bingham a Johnatan Motley, nella passata stagione entrambi all’Hapoel Tel Aviv.

Sicuramente da qui e il 7 luglio, giorno della partenza della nuova campagna abbonamenti si susseguiranno arrivi e conferme, dando, nel giro di una decina di giorni un quadro più completo, anche se forse non ancora definitivo della prossima Virtus.