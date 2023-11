In palestra intanto dovrebbero rivedersi sia Polonara sia Cordinier. Banchi bacchetta il gruppo: "Affrontiamo meglio queste gare»

Nel presentare la partita del PalaPentassuglia aveva specificato come questa trasferta nascondesse parecchie insidie per la sua squadra. Sembravano parole di circostanza dettate più dalla prudenza che dal realismo e, invece, sul campo è accaduto quanto il tecnico bianconero aveva descritto cercando di mettere in guardia i suoi giocatori e tutto l’ambiente sul fatto che non sarebbe stata una passeggiata e che i pugliesi avrebbero certo in tutti i modi di fare lo sgambetto alla Virtus.

"Faccio i miei complimenti a Brindisi – le parole del coach della V nera – perché questa per loro è una vittoria meritata, dato che hanno approcciato molto bene questa partita. Avevano un livello diverso di energia e comunque superiore al nostro, mentre noi siamo riusciti a invertirla solo alla fine del secondo quarto. Poi però abbiamo concesso 30 punti nel terzo periodo, dove Brindisi ha dominato in area, e il nostro rientro è diventato molto difficile".

Va oltre, Banchi. "I nostri avversari potevano giocare senza pressione e il rientro di Senglin ha dato loro parecchia pericolosità. Inoltre hanno una bella cornice di pubblico, gli ingredienti per una partita del genere c’erano tutti. Io speravo che avessimo l’esperienza per affrontare una partita del genere, visto anche quel che è successo a Cremona. Per noi è una condizione costante, giocare contro squadre che vogliono fare una partita speciale e dobbiamo imparare ad affrontare meglio questo tipo di impegni".

Intanto da domani dovrebbe tornare ad allenarsi con la squadra anche Achille Polonara. Per rivedere il lungo anconetano in campo ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma un altro passo in avanti verso il suo completo recupero è stato fatto.

Dovrebbe esserci anche Isaia Cordinier che ieri non era a disposizione a causa di un problema alla spalla che lo ha tenuto fuori nelle ultime due gare.

m. s.