Incontro con giovani stranieri alla palestra Porelli per rimarcare l’importanza del lavoro di squadra. Hackett e Abass e il progetto ’We are all one team’ La palestra Porelli ha ospitato la seconda sessione del progetto sociale Turkish Airlines EuroLeague One Team, in collaborazione con Open Group. Ospiti i ragazzi minori stranieri non accompagnati e minori a rischio di devianza.