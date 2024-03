La carica dei 10mila per la Virtus Bologna attesa dal derby d’Italia con Milano

Bologna, 9 marzo 2024 - Tutto esaurito alla Segafredo Arena per il derby d’Italia che attende, domani pomeriggio alle 18.15, la Virtus Bologna. Reduce dal ko in Eurolega, Marco Belinelli e compagni sono attesi da una sfida probabilmente decisiva in chiave posizioni finali playoff contro l’eterna rivale Armani Milano.

Saranno quasi 10mila i tifosi bianconeri che dalla tribune dell’Arena provano a spingere alla vittoria le V Nere, in quello che è il quinto sold-out consecutivo tra Lba ed EuroLeague, il sesto in sette partite disputate alla Segafredo Arena dall’inizio del 2024.

Quella di domani sarà la sfida numero 206 della storia tra Virtus e Olimpia Milano, con i biancorossi avanti per 114-91 nel totale ma in svantaggio per 37-61 nelle sfide giocate sotto le Due Torri. Dal 20 Settembre 2021 le squadre si sono affrontate 31 volte: 7 in stagione regolare di campionato, 17 nei playoff, 4 in Supercoppa e 3 in Eurolega. Nell’appassionante match dell’andata, giocato il 10 dicembre, l’EA7 Emporio Armani si impose in volata per 82-80. “Milano, come tradizione, è squadra molto profonda ed organizzata, che verrà a Bologna sulla scia di 7 successi consecutivi in campionato – conferma coach Luca Banchi - Sfidare i Campioni d’Italia in carica dovrà essere l’ennesima occasione per metterci alla prova e riuscire a fornire una prestazione che gratifichi i nostri sforzi e quelli di una tifoseria che ancora una volta sarà a sostenerci, rendendo unica e speciale l’atmosfera della Segafredo Arena”.

Arbitri – direzione di gara affidata al trio Attard, Giovannetti, Baldini.

Radio & tv - Diretta tv su Dmax, Dazn e radio su Nettuno Bologna Uno.