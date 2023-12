La gioia di Hackett: "Dedicato a mia figlia Vittoria». Baraldi: "Tifosi da final four». Banchi: "Non ci siamo mai arresi»

Daniel Hackett è il primo a parlare dopo il successo contro l’Olympiacos. "Voglio dedicare questa vittoria a mia figlia Vittoria – spiega – perché ha avuto un piccolo intervento proprio ieri che era anche la giornata del mio compleanno. Questo risultato, però, è tutto per mia figlia Vittoria".

Prima della gara Luca Baraldi aveva tenuto una piccola conferenza per esprimere il buon Natale a tutto l’ambiente. Durante questo momento era stato facile profeta sostenendo come il pubblico abbia un ruolo importante. "Ringrazio i tifosi che ci seguono ovunque – dice il ceo bianconero – e posso dire senza timore di smentita che la nostra sia la migliore tifoseria d’Europa, senza togliere niente a nessuno. Alcune piazze come Belgrado a livello numerico sono migliori di noi, ma come gente siamo da Final Four. Noi cercheremo di crescere e confermare i valori tecnici di una squadra che deve migliorarsi. Il nostro è un momento bello, ma facciamo le foto a questa classifica dato che le aspettative erano diverse. Non abbiamo rubato niente, ci meritiamo questa posizione. Forse per colpa nostra – e non solo – abbiamo perso qualche partita di troppo".

Tocca poi a Luca Banchi. "Loro sono una squadra di grande esperienza – dice – e hanno avuto tutti il tempo per prepararsi dato che in Grecia si è giocato l’All Star Game. Sono arrivati ferocemente concentrati e noi abbiamo fatto fatica a trovare spazi, ma non ci siamo arresi, e nell’intervallo abbiamo trovato le energie. Quello che mi avrebbe fatto dispiacere sarebbe stato perdere senza giocare. Sono serate speciali, non puoi mostrarti smarrito. Nel secondo tempo si è visto l’identità di una squadra che vuole competere, oltre il gap fisico. Il nostro attacco piano piano ha sgretolato la loro forza, nel primo tempo avevamo tirato col 20 per cento da due e tirato solo tre liberi. Nel secondo tempo abbiamo giocato su binari a noi più congeniali e poi avere questa cornice aiuta".

E stasera tocca alle donne, impegnate sempre in Eurolega, alle 20,30, a Salamanca.

Massimo Selleri