La situazione. La capolista rischia a Sassari

Il match di questa sera, per la Virtus, può davvero valere tanto. Pensando anche a quello che potrebbe accadere sugli altri campo. La capolista Brescia, per esempio, avrà vita dura a Sassari. Ne sa qualcosa proprio la Virtus che, in casa della Dinamo, all’ora di pranzo, venne fermata dalle triple a raffica dei sardi, capaci di indovinare la volata giusta- E in caso di successo, la Virtus potrà staccare ulteriormente almeno una delle terze. Perché l’Olimpia Milano, delusa dalla trasferta a Vitoria, sarà di nuovo in viaggio, questa volta a Venezia, contro una Reyer che non ha certo accantonato l’idea di essere qualcosa di più di un outsider di quel duopolio – Milano-Bologna, sponda Virtus – che ha caratterizzato le ultime tre finali scudetto.

Le altre gare: Napoli-Pistoia 93-95; Reggio Emilia-Varese; Venezia-Milano; Scafati-Tortona; Sassari-Brescia; Brindisi-Trento; Treviso-Cremona.

La classifica: Brescia 34; Virtus Bologna 32; Olimpia Milano e Reyer Venezia 30; Reggio Emilia, Pistoia e Napoli 24; Trento e Tortona 22; Sassari e Scafati 20; Cremona e Varese 18; Treviso 14; Vl Pesaro 12; Brindisi 10.