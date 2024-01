La soddisfazione del tecnico: "Siamo cresciuti nella ripresa, mantenendo equilibrio». Banchi applaude la difesa: "Abbiamo limitato il loro talento»

C’è tanta soddisfazione nelle parole di Luca Banchi, con la Virtus che torna a vincere in trasferta. "E’ stata una partita giocata con buona intensità da entrambe le squadre – spiega –. Noi siamo stati capaci di tenere un alto regime di concentrazione. Il potenziale offensivo di Varese è servito a creare il senso d’urgenza di giocare una partita nella metà campo difensiva di alto profilo, credo che siamo riusciti anche nei secondi 20 minuti a crescere di livello nonostante quei primi due minuti un po’ sciagurati dove né in attacco né in difesa siamo riusciti ad approcciare la gara con la consueta concentrazione, però poi abbiamo collezionato una serie di importanti possessi difensivi, trovando anche con buona continuità e lucidità equilibrio tra la pericolosità perimetrale e il gioco interno, specie con l’asse Belinelli-Zizic".

L’altro aspetto che ha fatto la differenza è stata la difesa. "Credo che negli ultimi 18 minuti siano stati 21 i punti subiti, quando si parla di una squadra del potenziale di Varese con certe caratteristiche di creatività, vuol dire che hai fatto uno sforzo importante e siamo stati capaci costringerli a tiri a bassa percentuale. Questo per me è un dato importante da sottolineare ed evidenziare anche per il proseguo di una stagione che si sta facendo sempre più difficile vista la frequenza di impegni".

Il microfono passa poi all’mvp Marco Belinelli. "Era una partita molto difficile per noi – le parole del capitano bianconero – contro una squadra che stava giocando molto bene, che segna canestri facili in contropiede, con grandissimi tiratori da tre punti, che giocano con libertà, sicuramente una partita molto difficile per noi. L’abbiamo affrontata nel modo giusto, con un’ottima difesa di squadra, soprattutto sui loro tiratori, vittoria di squadra ora pensiamo alla prossima. Zizic è un giocatore molto importante per noi, è inutile dire che sia forte, è qui da poco e ha fatto pochi allenamenti con noi, ma nonostante questo ci sta dando una grande mano e lo ha dimostrato".

m. s.