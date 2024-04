La V nera non sbaglia: ai quarti ci sarà Ragusa

La Virtus batte Campobasso e chiude terza. Alla Segafredo la formazione di Pierre Vincent supera in un finale al cardiopalma le molisane e adesso nel primo turno di playoff si appresta ad affrontare Ragusa, sesta forza del campionato. Inizio tutto per Campobasso che si porta avanti 0-7, allunga sul 7-17 al 7’ e raggiunge il massimo vantaggio sul +15, 11-26 al 12’. Nel momento più difficile Cecilia Zandalasini, che a fine campionato parteciperà al training camp con le Minnesota Lynx, e compagne trovano una nuova energia e una reaziole che le porta ad infila un break di 22-6 chiudendo avanti, 33-32, all’intervallo. Nella ripresa un nuovo parziale 9-0 porta la Virtus a toccare il +7 sul 42-35. Campobasso torna per il 46-46 con cui si va all’ultimo break. La sfida si decide nell’ultimo equilibratissimo quarto.

Le altre gare: San Martino di Lupari-Sassari 78-73, Milano-Schio 72-87, Brixia-Geas Sesto San Giovanni 61-64, Reyer Venezia-Roma 79-55, Battipaglia-Ragusa. Riposa: Faenza.

La classifica: Venezia e Schio 42, Virtus Bologna 40, Campobasso e Geas 34, Ragusa 27, Sassari, Roma e San Martino 20, Brixia 14, Faenza 8, Milano e Battipaglia 4.

Filippo Mazzoni