La V nera si gioca tutto. Vincent: "Vale doppio"

MERSIN (Turchia)

Sfida che vale un pezzo di playoff per la Virtus. Nel terzultimo turno del girone di Eurolega, alle 17,30, con diretta streaming sulla pagina Youtube dei EuroLeague Woman, la formazione di Pierre Vincent sarà di scena a Mersin in Turchia in casa della seconda forza.

"Mersin ha avuto alcuni dei suoi risultati migliori ora – conferma coach Pierre Vincent –. Ha cambiato guida tecnica, le rotazioni e i ruoli delle giocatrici. Per noi è una partita importante, se riuscissimo a vincere saremmo quasi sicuri di andare ai playoff".

A tre turni dal termine il confronto con Mersin diventa di importanza capitale per la V nera.

"Sarà una partita che sarà vissuta in maniera diversa, noi non siamo favoriti e questo può cambiare la pressione sulla partita e può aiutarci. Dovremo riuscire a gestire le due lunghe americane che sono capaci di giocare in post up, gioco che loro hanno sviluppato e utilizzato molto ma che noi a volte fatichiamo a difendere. Sarà fondamentale controllare Mabrey e la sua pericolosità".

Nella Virtus ancora assente Dojkic, tutte a disposizione invece le altre.

Le altre gare: Gyor-Polkowice, Villeneuve d’Ascq-Praga, Avenida Salamanca-Landes.

La classifica: Praga 20; Mersin 14; Virtus Bologna, Polkowice e Villeneuve d’Ascq 12; Avenida Salamanca 10; Landes 6; Gyor 2.

Filippo Mazzoni