La Virtus a Tortona per difendere il primato: dove vedere la partita in tv

Bologna, 27 aprile 2024 – Penultima sfida di stagione regolare per la Virtus che, domani pomeriggio alle 18.15 scende in campo, sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato, per affrontare la Bertram Derthona Tortona.

La vittoria di lunedì scorso con Reggio Emilia ha riportato in testa alla classifica i bianconeri, adesso c’è da cercare di difendere il primato dal tentativo di sorpasso di Milano e Brescia, che domani pomeriggio si troveranno l’una di fronte all’altra. Un orecchio al Forum, ma testa ben concentrata sulla sfida contro Tortona, avversaria, statistiche e precedenti alla mano, tutt’altro che facile.

“Ci aspetta una gara molto impegnativa contro Derthona – sottolinea coach Luca Banchi - Sarà determinante frenare il talento realizzativo dei nostri avversi, il cui rendimento viene esaltato nelle gare casalinghe, come testimoniato dagli otto successi consecutivi ottenuti in altrettante partite sul proprio parquet. Entrambe le squadre saranno motivate a cercare un successo che permetta di alimentare le rispettive ambizioni di classifica e l’importanza della posta in palio dovrà obbligarci a disputare una gara di altissimo profilo”.

I precedenti - In totale ci sono state 5 gare di stagione regolare, 6 di playoff, 2 di Coppa Italia e 1 di Supercoppa nei precedenti tra le due società. Bologna è avanti per 11-3 nel complessivo delle vittorie. Nella regular season ci sono state solo successi casalinghi tra le squadre, con la Virtus avanti per 3-2.

Arbitri – Direzione di gara affidata ad Attard, Valzani, Valleriani.

Radio & tv – Diretta su Dazn e radio su Nettuno Bologna Uno.