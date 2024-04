La Virtus adesso è al bivio. Oggi Cremona, poi l’Efes. Il tour de force continua

Dopo la sconfitta di venerdì in Eurolega, la Virtus si rituffa nel campionato A dove i bianconeri sono ancora in corsa per il primo posto. Alla Segafredo Arena (ore 18,15 diretta su Dazn) arriva Cremona per una gara dove anche gli ospiti si presentano assetati dei due punti per tagliare il traguardo della salvezza.

Con quella di oggi mancano quattro gioenate alla fine della regular season e tutte le sfide hanno un peso specifico superiore, essendo le ultime a disposizione per centrare gli obiettivi. La V nera sta vivendo un momento difficilmente decifrabile che solo parzialmente può essere spiegato dalla flessione che i suoi leader stanno vivendo.

In Europa ha incassato la settima sconfitta consecutiva e solo grazie a una prima parte di stagione straordinaria è riuscita a qualificarsi al decimo posto, mentre in Italia le cose hanno avuto un andamento più altalenante con la formazione di Luca Banchi che si è imposta con le prime, mentre non ha saputo trovare una risposta efficace alla maggiore determinazione di chi aveva la necessità di muovere la classifica e ha avuto anche il vantaggio di giocare con la leggerezza di chi non ha nulla da perdere.

"Approcciamo la gara contro Cremona – spiega il tecnico – con la ferma determinazione di riuscire a esprimere una prova di sostanza, a dispetto del poco tempo che ci divide dall’ultimo impegno di Eurolega. La partita di andata ha dato testimonianza delle potenzialità di un’avversaria che può produrre un basket dinamico e incisivo. Serviranno coesione e concentrazione per contenere le insidie che questa gara potrà riservarci".

Per i bolognesi la principale insidia è tutta nella testa perché da una parte devono fare i conti con la delusione dei tanti stop subiti in Eurolega e dall’altra non devono lasciarsi distrarre dal fatto che martedì a Istanbul contro l’Efes disputeranno una gara senza ritorno, dato che solo chi vince avrà la possibilità di giocarsi la qualificazione ai playoff in una successiva partita. Il fatto che Banchi abbia la squadra al completo è il miglior punto di partenza anche se dovrà poi scegliere chi tenere in borghese tra gli stranieri.

Come spesso accade alle neopromosse, Cremona ha viaggiato sulle ali dell’entusiasmo dell’annata precedente e arriva a questo appuntamento dopo essersi imposta contro Scafati in un incontro chiave per la salvezza. All’andata la gara si concluse 93-83 per i lombardi. Arbitrano Bartoli, Paternicò e Capotorto.