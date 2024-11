La Virtus all’attacco dei grandi di Francia. Banchi: "Tenuta fisica e controllo del ritmo"

Il calendario della dodicesima giornata di Eurolega riserva una trasferta proibitiva alla Virtus che alle 20,30 (diretta Sky) sarà impegnata a Parigi. La classifica della prima competizione continentale dice che i francesi occupano il secondo posto in compagnia di Olympiacos e Bayern Monaco avendo ottenuto fino a qui ben otto vittorie, mentre i bianconeri chiudono la graduatoria insieme con l’Alba Berlino essendo riusciti a imporsi solo due volte nonostante in diverse occasioni siano arrivati a un passo dal successo.

Oltre al portarsi dietro la tradizionale positività di nella passata stagione ha conquistato un trofeo importante come l’EuroCup, i transalpini non hanno stravolto il dna mantenendo quel basket frizzante che anche ora si sta rivelando efficace e che gli ha consentito di arrivare a questo appuntamento con alle spalle una striscia positiva di sette vittorie consecutive.

"Stanno attraversando un momento di ottima salute – spiega il coach virtussino Luca Banchi in una nota del club – e hanno dimostrato di potere proporre il proprio sistema anche a livello più alto, giocando un basket ad alto ritmo abbinato a un’efficace organizzazione di gioco. Vogliamo produrre una gara di grande solidità, controllandone i ritmi e cercando di limitare errori che potrebbero innescare il loro gioco in campo aperto. Serviranno grande tenuta fisica e mentale in modo da dirottare la gara su ritmi più idonei alle nostre caratteristiche".

Tra i compiti più complicati per la difesa bolognese c’è la marcatura di Tj Shorts, il playmaker di origini statunitensi che viaggia a una media di 18 punti a gara a cui si aggiungono 7,7 assist. Su di lui sono chiamati a fare gli straordinari Alessandro Pajola e Daniel Hackett, tenendo presente che in questa gara vale la pena giocare con due ali grandi in campo vista la velocità imposta dai padroni di casa. Se si esclude Devontae Cacok, che anche in una situazione normale non sarebbe stato a disposizione, la V nera non registra assenza per cui due giocatori, Riccardo Visconti e Nicola Akele, resteranno in borghese.

Per Isaia Cordinier questa gara avrà un sapore particolare dato che torna sul suolo dove ad agosto ha ottenuto la medaglia d’argento nella finale degli ultimi Giochi Olimpici.

"Ci aspetta una partita veramente tosta – dice l’esterno transalpino – essendo Parigi una delle squadre più in forma di tutta l’Eurolega. Dovremo essere concentrati in difesa, controllare le loro guardie, il loro ritmo veloce, essere aggressivi e lottare su ogni possesso. Crediamo di essere molto vicini a svoltare la nostra stagione ed è quello che vogliamo fare".

Arbitrano Lottermoser, Rizhyk e Baena.