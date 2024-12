La Virtus aspetta un altro segnale da Clyburn. Adesso deve confermare la rinascita

di

Tra una partita di Eurolega e l’altra la Virtus prova a consolarsi dalle beffe continentali cercando gloria in campionato. Alle 18,15 (diretta Dmax) la formazione allenata da Luca Banchi sarà impegnata al PalaLeonessa contro una Brescia che, a sua volta ha puntato tutto sulla serie A italiana per mantenere quel buon livello raggiunto nelle ultime stagioni.

Il momento più alto è arrivato nel 2023 contro la V nera, quando i lombardi conquistarono la Coppa Italia a Torino imponendosi contro un avversario che nelle sua fila aveva giocatori del calibro di Marco Belinelli e Milos Teodosic.

Quel capitolo della storia leonina si è chiuso con un avvicendamento in panchina che da questa annata sportiva è stata affidata a Giuseppe Poeta. Nella sua carriera da cestista l’ex play ha vestito anche la maglia bianconera, lasciando un ottimo ricordo nella tifoseria virtussina. Anche se sul campo si è spesso vendicato di un addio, i cui modi sono stati più che criticabili.

Il sistema di gioco di Brescia rispecchia il modo con cui il Peppe nazionale stava in campo: ritmi alti con una forte vocazione all’attacco e con qualche momento di difesa che concede poco o niente a chi la deve leggere.

La V nera arriva a questo appuntamento dopo aver incassato l’ennesima sconfitta europea. A Parigi, Will Clyburn ha dato importanti segnali di quanto può essere utile alla causa bolognese, ed ora non resta che capire quanto l’ala statunitense abbia effettivamente voglia di stare qui o se, come sostengono i maligni, si metta in mostra nella speranza di trovare un club disposto a ingaggiarlo.

I messaggi sono stati contrastanti, ma dopo dodici partite in Eurolega e otto di campionato, adesso è arrivato il momento di fare una sintesi. Lo spessore della formazione allenata da Banchi ha fatto in modo che almeno in Italia i risultati non dipendessero dalle sue prestazioni, ma giocando a questi ritmi tutti adesso devono dare qualcosa sempre a partire oggi dato che poi si tornerà in campo mercoledì contro Berlino e venerdì con la Stella Rossa di Belgrado.

"Loro hanno avuto tempo per prepararsi al meglio – spiega l’assistente di Luca Banchi Daniele Parente – e la chiave sarà avere una tenuta difensiva solida e costante per 40’, perché ci troveremo di fronte al terzo miglior attacco del campionato, con ben 6 giocatori in doppia cifra di media per punti segnati. Servirà uno sforzo difensivo di squadra e in attacco dovremo essere bravi a interpretare il ritmo della partita".

Nessuna delle squadre registra defezioni, con la V nera che dovrà individuare almeno un giocatore straniero da tenere in borghese potendone iscrivere solo sei a referto. Arbitrano Mazzoni, Perciavalle e Galasso.