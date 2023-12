La Virtus Bologna ospita Tortona: è la sfida degli ex

Bologna, 2 dicembre 2023 – Lasciata alla spalle la sconfitta di Eurolega col Bayern, la Virtus si ributta con la massima concentrazione sul campionato affrontando, domani sera alle 20, Tortona nella decima giornata di serie A maschile.

Alla Segafredo Arena si sfidano due delle grandi del campionato, visto che Tortona, con gli eccellenti risultati ottenuti negli ultimi anni, non può che essere considerata tale. Sarà una sfida particolare per il bianconero Bruno Mascolo, che ritrova la squadra che l’ha lanciato in serie A, ma soprattutto sarà una sfida dalle mille emozioni per il grande ex Kyle Weems amatissimo dai tifosi virtussini e rimasto molto legato a Bologna. “La gara contro Tortona ci oppone ad una squadra che sta vivendo un eccellente momento di forma, testimoniato dalle due recenti vittorie consecutive in campionato ed una striscia ancora intatta in Bcl – conferma coach Luca Banchi - I nostri avversari propongono un basket molto efficace, potendo sfruttare caratteristiche specifiche sia sul perimetro, con esterni estremamente aggressivi e creativi ed un reparto lunghi affidabile e versatile, che ha già dimostrato di trovare risorse successivamente alla partenza di Daum. Il momento attuale impone che la nostra attenzione sia prevalentemente dedicata a generare un rendimento più continuo nell’arco dei 40 minuti, per poter sfruttare tutto il potenziale a nostra disposizione, fattore indispensabile affrontando squadre di talento come Tortona”.

Biglietti

Disponibili sul circuito Vivaticket e dalle 18.30 dalla biglietteria aperta domani in Piazza della Costituzione

Arbitri

Direzione di gara affidata a Rossi, Grigioni e Valleriani.

Radio & Tv

Diretta tv su Dazn e radio su Nettuno Bologna Uno.