La Virtus ci prova. Battere il Barcellona vale il secondo posto

Domani a Barcellona si gioca il secondo posto in Eurolega. Se a settembre qualcuno avesse detto che alla fine di gennaio la Segafredo avrebbe avuto lo stesso numero di vittorie dei catalani stando nelle zone alte della graduatoria europea, nella migliore delle ipotesi sarebbe stato tacciato di essere accecato dall’ottimismo e non avere il minimo contatto con la realtà.

La formazione bianconera, invece, sta facendo qualcosa di straordinario anche se nell’ultimo periodo non è stata così brillante e i risultati dicono che nelle ultime quattro partite ha ottenuto una sola vittoria. Le difficoltà hanno confermato quanto Toko Shengelia abbia un ruolo fondamentale all’interno del sistema di gioco voluto da Luca Banchi e siccome il lungo georgiano non scenderà in campo neppure al Palau Blaugrana, il resto della squadra è chiamata a un’altra prestazione di grande abnegazione.

Da questo punto di vista i virtussini sono ben allenati dato che è dall’inizio della stagione che tutto il gruppo si sta sacrificando per cercare di sopperire alle diverse assenze, dalla tegola di Achille Polonara all’infortunio di Jordan Mickey per arrivare alla lombalgia che ora ha fermato Shengelia. Anche per rispetto a questo spirito Alessandro Pajola vuole essere tra coloro che partiranno per Barcellona. Il play si è fermato durante la gara di domenica contro Napoli per un piccolo risentimento muscolare e ieri ha riposato come hanno fatto i suoi compagni. Oggi sarà rivalutato dalla staff medico che, salvo misure precauzionali non aggirabili, dovrebbe dare il via libera.

Per il prodotto del vivaio bianconero questa stagione si sta rivelando un bel deposito di sofferenze e messa alla prova del carattere. Poco più di un mese fa a Valencia ha perso un dente durante una difesa su Damien Inglis, mentre domani probabilmente giocherà anche se dovrebbe riposare. Le buone notizie arrivano da Ognjen Dobric che rientra dopo un infortunio alla caviglia sinistra.

Anche il contributo dell’esterno serbo si è rivelato importante soprattutto sul piano difensivo e questo rientro consente a Banchi di avere maggiore qualità nella fase di gioco in cui la V nera ha perso smalto in questo ultimo periodo. La gara di domani apre un’altra settimana all’insegna del back to back con la Segafredo che venerdì ospiterà il Partizan in una Arena che ha raggiunto il tutto esaurito. Anche in questo periodo un po’ travagliato la tifoseria bianconera non ha mai fatto mancare l’apporto ai propri beniamini.