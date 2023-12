La Virtus sfida il Partizan. Banchi: "Contesto unico"

La Virtus questo pomeriggio (ore 18.30 diretta Sky) chiude il girone d’andata dell’Eurolega a Belgrado nella tana del Partizan. In attesa del tesseramento di Rihards Lomazs, ieri l’esterno lettone ha concluso le visite mediche e oggi dovrebbe essere ingaggiato: andrà a sostituire la partenza di Jaleen Smith, la Virtus si presenta a questo appuntamento dovendo fare i conti con l’assenza di Jordan Mickey. Questa defezione rende ancora più complicata la gara di oggi con i bianconeri che si troveranno di fronte un avversario in piena forma e che può contare sul sostegno dei quasi ventimila tifosi della Stark Arena.

"Si tratta di una gara sicuramente impegnativa in un contesto ambientale unico – spiega il coach bianconero Luca Banchi (nella foto) –. Il Partizan sta attraversando un ottimo momento di forma, confermato dai 5 successi nelle ultime 6 gare di Eurolega e una sola sconfitta sul parquet di casa, a conferma del fatto che sarà decisivo riuscire a giocare una partita di grande combattività e consistenza per confermare la nostra attuale posizione di classifica, consolidando ambizioni e valori di squadra, quanto mai sotto stress, contro avversari di tale caratura".

Se è vero che i serbi sono una squadra in netta ripresa bisogna anche dire che i bolognesi sono la vera sorpresa di questa prima parte della fase di qualificazione avendo ottenuto undici vittorie nelle sedici gare che hanno disputato. Un bottino che vale il secondo posto in classifica in compagnia del Barcellona a dimostrazione di quanto siano stati capaci di sfruttare al meglio le occasioni che fino a qui hanno avuto, nonostante qualche sbandamento di troppo in trasferta.

Tutto ruota attorno a quattro giocatori, il capitano Marco Belinelli, il centro Bryant Duston, il play Daniel Hackett e l’ala Toko Shengelia che, dall’alto della loro esperienza e del loro talento, guidano il resto del gruppo. "Sappiamo che stanno per arrivare partite molto importanti e molto difficili – a parlare è Shengelia –. Il Partizan gioca un’ottima pallacanestro e sta vivendo un momento di grande forma. Sappiamo anche quanto siano forti quando giocano in casa e che quando giochi su quel campo, se non siamo al 100%, possa essere una lunga notte per noi. Ogni possesso è importante, sia in difesa che in attacco, andremo lì molto concentrati per cercare di vincere la partita e finire la prima metà della stagione regolare nella migliore maniera possibile".

Dopo avere perso un dente una settimana fa a Valencia durante un infortunio di gioco, Alessandro Pajola questa sera sarà regolarmente a disposizione della panchina bianconera grazie al lavoro dell’equipe medica e dei suoi consulenti. Dopo quella di Smith, la società del presidente Massimo Zanetti ha registrato una seconda partenza con Iacopo Squarcina che ha salutato lo staff tecnico della Virtus per trasferirsi a Tortona dove sarà il vice del nuovo coach piemontese Walter de Raffaele.