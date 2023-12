L’amarezza del tecnico: "Avrei voluto vedere una risposta diversa dopo l’infortunio di Pajola». Banchi: "La qualità è calata. Non siamo stati più squadra»

VALENCIA (Spagna)

Arrabbiato e deluso per una sconfitta che poteva essere evitata, il coach della Virtus Luca Banchi non nasconde quelli che sono stati i limiti della sua squadra.

"Solo nel secondo quarto – spiega il tecnico bianconero – abbiamo giocato come avrei voluto vedere per tutta la partita, invece, la qualità del nostro gioco è calata, e le 15 palle perse della ripresa sono risultate pesanti. Valencia è stata bravissima a cogliere le opportunità, noi abbiamo avuto dei momenti di down che a questo livello non ti puoi permettere perché in Eurolega ogni possesso conta, così come la qualità di tiri, i rimbalzi, l’accuratezza delle scelte e il giocare insieme. Nel secondo tempo non abbiamo risposto di squadra alle diverse difficoltà, ed è la cosa che mi fa più male. Pajola ha subito un infortunio, e avremmo dovuto rispondere di squadra anche a questo".

In ogni caso il problema del regista anconetano ha pesato sull’economia della partita.

"Alessandro assieme a Daniel Hackett è il nostro playmaker ed è quello che imposta il ritmo. Il suo infortunio è qualcosa che sovraespone altri giocatori, ma avrei voluto comunque una reazione diversa. Abbiamo avuto troppe palle perse e lo ripeto questo è difetto che non ti puoi permettere quando devi competere a questo livello. Anche la transizione difensiva ne ha risentito e ci sono stati troppi errori dovuti a superficialità".

Errori che probabilmente sono dovuti alla stanchezza, dato che la V nera continua a chiedere gli straordinari ad alcuni giocatori dovendo fare i conti con l’assenza di Jordan Mickey e con la condizione fisica ancora deficitaria di Achille Polonara.

"Non credo sia riconducibile a questo aspetto – conclude Banchi –, la realtà è che non siamo riusciti a risolvere come squadra a quel che è successo in campo, al di là dei meriti dei nostri avversari. Abbiamo esperienza e vissuto per rispondere diversamente".

Massimo Selleri