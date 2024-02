L’analisi del coach: "Conoscevamo il loro potenziale, ma non siamo riusciti ad avere ritmo». Banchi: "Resta tanto rammarico. Dobbiamo uscirne ancora più uniti»

Amarezza per la sconfitta, ma anche consapevolezza di quello che sta facendo la squadra e voglia di lottare fino alla fine per raggiungere importanti traguardi a livello nazionale e internazionale, la Virtus volta pagina e guarda avanti, anche perché domani è già tempo di sfida di campionato, sempre alla Segafredo Arena con Scafati e poi la prossima settimana arriva la Final Eight di Coppa Italia in programma a Torino.

"E’ stata una partita dura ed è stata una sconfitta dura – ammette coach Luca Banchi – Monaco ha dimostrato di essere una grande squadra. Noi abbiamo migliorato la nostra intensità nel secondo tempo, ma questo non è bastato per vincere". Monaco che si conferma squadra di rango. "Nei primi 20’ hanno dimostrato il loro potenziale, noi abbiamo avuto qualche difficoltà di troppo a trovare il nostro ritmo, poi nella ripresa abbiamo adeguata l’intensità difensiva e migliorato la circolazione di palla". Una partita che la Virtus sembrava aver riacciuffato, trascinata da un’Arena sold-out con l’immancabile delegazione del Bologna, capeggiata da Zirkzee, con Orsolini, Ndoye e De Silvestri.

"Il finale di gara non ci ha premiato, c’è rammarico e consapevolezza che devono contribuire a renderci ancor più solidi e uniti per il finale di stagione che ci attende". Infine una battuta sulle 300 partite in Eurolega di Daniel Hackett. "E’ un traguardo importante per lui e per la sua famiglia, sono contento e orgoglioso per lui. Questo deve essere un motivo di orgoglio per lui e per tutta la Virtus, anche se sono sicuro che anche lui per primo avrebbe voluto celebrare questo traguardo con una vittoria".

Filippo Mazzoni