L’analisi del coach: "La svolta in attacco. Lundberg? Infortunio importante, difficile torni a breve». Banchi: "Una prova autoritaria»

Soddisfatto e anche un po’ provato da una serie dove ha dovuto fare i conti con tanti fattori diversi, Luca Banchi analizza questa vittoria partendo con gli elogi per la sua Virtus. "La nostra è stata una prestazione autoritaria – spiega il coach bianconero –, siamo stati capaci di rigenerare le energie fisiche e nervose per imprimere la giusta direzione alla partita fin dai primi minuti. Penso sia giusto sottolineare come la squadra nell’arco dell’intera serie abbia cercato di andare oltre le difficoltà che si sono manifestate, fino alla vigilia e all’inizio della serie sembravamo essere in una direzione ideale ma poi la vita insegna che devi saper reagire alle difficoltà, alcune imprevedibili altre a cui va riconosciuto il merito ai nostri avversari.

Uno dei meriti principali della V nera è stato quello di raffreddare l’attacco di Tortona. "Penso che molto sia legato alla qualità del nostro attacco, eravamo reduci da 4 gare dove i nostri avversari hanno tirato quasi sempre con il 50% da tre punti, e noi credo che nella serie fossimo poco sopra al 20. Il nostro attacco a Casale è stato sterile, le nostre percentuali hanno incrementato la possibilità che Tortona giocasse ai ritmi che sono loro più congeniali, stasera quelle loro abituali percentuali sono precipitate a numeri ben più bassi. Siamo stati bravi a giocare con parsimonia in attacco e con attenzione nell’esplorare i vantaggi, siamo riusciti grazie alla difesa a giocare a un ritmo offensivo più congeniale e abbiamo disattivato la loro strategia di riempire così tanto l’area come sono riusciti a fare a ritmi più lenti".

Da venerdì si apre la semifinale con Venezia e c’è sempre l’incognita di Lundberg. "Il suo infortunio è importante e difficilmente gli darà la possibilità di recuperare in questa serie. Il suo percorso lo terrà fuori dall’inizio della serie con la Reyer: è difficile fare previsioni vista la tipologia del problema, in un percorso fatto anche dal ripristino della condizione".