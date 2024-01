L’analisi del coach: "Loro più aggressivi e continui, non abbiamo fatto ciò che avevamo preparato». Banchi: "Una sconfitta che brucia. Fatale il black out nel terzo quarto»

L’analisi a fine partita di Luca Banchi non nasconde un certo rammarico per una prestazione che la Virtus ha disputato ad un buon livello per tre periodi, perdendo il filo del discorso nella fase centrale della gara. "E’ stata una partita che il Fenerbache ha giocato con maggiore continuità per tutti i 40 minuti – spiega il tecnico bianconero –. Siamo davvero dispiaciuti per il modo in cui siamo entrati in campo nel terzo periodo, come prevedibile con l’urgenza di migliorare qualcosa a livello difensivo. Perché, ovviamente, nei primi 20 minuti abbiamo sofferto la presenza sotto canestro di Motley poi, nel terzo periodo, il livello della loro aggressività, la crescita, la maggiore fisicità che non abbiamo superato come previsto e come preparato, ha fatto si che perdessimo la nostra disciplina, quella che ci ha permesso nei primi 20 minuti di giocare precisi in attacco".

A quel punto sono saltate anche le certezze che fino a lì avevano caratterizzato il gioco della V nera. "Siamo diventati più esitanti senza condividere la palla in modo corretto e questo ha dato al Fenerbahce la possibilità di indirizzare la partita verso di loro. Dobbiamo andare avanti e sfruttare questo tipo di momento della partita per trovare la consistenza per competere e rimanere in gara, perché credo che, soprattutto nel primo tempo e poi naturalmente durante l’ultimo quarto, per tre quarti della partita siamo stati abbastanza solidi per stare qui e fare la nostra partita".

Il prossimo appuntamento in Eurolega è fissato per mercoledì quando la Segafredo sarà impegnata a Barcellona.