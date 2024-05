L’analisi del coach: "Sapevamo che questo non sarebbe stato un quarto facile, possiamo farcela». Banchi non fa drammi: "Bravi loro. Giocare in casa ci darà la carica»

Si va a gara 5. La Virtus non riesce a pareggiare l’energia di Tortona che costringe i bianconeri alla bella. "Partita segnata dall’energia e dall’efficienza realizzativa dei nostri avversari – sottolinea coach Luca Banchi nel dopo parttia –. Non abbiamo saputo rispondere alla ottima serata di Tortona. Abbiamo perso la scia a fine terzo quarto e quel gap di punteggio ci hanno costretto a uno sforzo per rientrare, tornado fino a -3. Negli ultimi 10’ abbiamo prodotto uno sforzo importante, ma quando c’è un gap tale diventa complesso, e ci sono stati dettagli che hanno fatto differenza".

Una Virtus apparsa a dir la verità stanca. "Riuscire a portare al 100 per cento alcuni giocatori sarà complesso. A poche ore dall’inizio di questa serie pensavo di avere tutti disponibili, toccando tutto il toccabile, da lì sono mancati Dobric, Shengelia, Lundberg, Belinelli costringendoci a ridisegnare rotazioni ed equilibri".

Poi il coach bianconero parla di gara 5, proiettandosi già a martedì sera. "Sarà dura, combattuta, dobbiamo lavorare con fiducia, abbiamo esperienza e qualità per far fronte anche a situazioni come questa. Immaginavamo sarebbe stata un accoppiamento complesso, nel girone di ritorno a Tortona avevamo vinto solo noi. Non siamo al meglio? Giocare in casa ci deve dare la carica, giocando con fiducia". Una squadra che Banchi sottolinea come non abbia assolutamente perso la fiducia. "Assolutamente no, siamo arrivati qua dopo due vittorie combattutissime, ci aspettavamo avversari super motivati e così è stato. Adesso cerchiamo di recuperare tutte le energie possibili, la fiducia che abbiamo che dobbiamo avere in noi stessi non è intaccata".

Filippo Mazzoni