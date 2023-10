L’anno prossimo porte aperte a Parigi e Dubai . Real-Barcellona big match del quinto turno

Vista la situazione in Medio Oriente, da qui in avanti il Maccabi disputerà le sue gare intere alla Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado. Stando ad alcuni voci provenienti dalla Spagna il prossimo anno l’Eurolega dovrebbe assegnare una licenza pluriennale al Paris Basketball di Parigi e una ad una società di Dubai che dovrebbe portare in dote una corposa sponsorizzazione e tale club dovrebbe prendere parte anche alla Lega Adriatica. Nel frattempo questa sera prende il via il quinto turno di Eurolega.

Il programma della giornata. Partizan-Stella Rossa, Berlino-Milano, Real-Barcellona, Olympiacos-Efes, Monaco-Maccabi, Kaunas-Valencia, Villeurbanne-Virtus, Panathinaikos-Baskonia, Bayern-Fenerbahce.

Classifica: Barcellona e Real Madrid 8; Virtus, Fenerbahce, Valencia e Kaunas 6; Maccabi, Monaco, Olympiacos, Bayern, Efes 4; Milano, Stella Rossa, Partizan, Panathinaikos e Baskonia 2; Berlino e Villeurbanne 0.