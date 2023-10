Le pagelle: Abass sta ritrovando la forma migliore, Dobric si fa sentire a rimbalzo. Mickey e Pajola da incorniciare

Belinelli 7 (22 da due, 38 da tre, 11 ai liberi, una persa, 2 recuperate, un assist) Forse qualche errore di troppo al tiro, ma tra i bianconeri è il primo a suonare la carica.

Pajola 8 (in 22’ 44 da due, 11 da tre, 4 rimbalzi, una persa, una recuperata, 4 assist) Prova perfetta dal punto di vista statistico facendo finalmente vedere che non è solo un difensore.

Smith 7 (in 22’ 15 da 3, 2 perse, 2 recuperate, 3 assist) E’ un ragazzo intelligente che ha capito come recuperare uno spazio in un reparto dove la concorrenza è molto alta.

Dobric 7 (in 22’ 33 da due, 02 da tre, 22 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, un assist) Buona presenza a rimbalzo e nel soffocare il gioco avversario.

Mascolo 6 (in 6’ 01 da due, 11 da tre, 2 perse, un assist) Entra a partita stradecisa e fa vedere che in futuro potrà essere utile.

Shengelia 7 (in 16’ 23 da due, 22 da tre, 26 ai liberi, un rimbalzo, 3 perse, una recuperata) Solita leadership sostanziosa, anche se dalla lunetta c’è qualche sbavatura di troppo.

Hackett 6.5 (in 13’ ½ da tre, una persa, 2 recuperate, un assist) Limitato dai falli, gioca poco anche perché di lui c’è poco bisogno.

Menalo sv (in 1’).

Mickey 8 (in 23’ 611 da due, 13 da tre, 22 ai liberi, 14 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 2 assist) Una prova semplicemente da incorniciare per chi nella passata stagione ha fatto spesso vedere la brutta copia di se stesso, mentre ora sta facendo la differenza in Europa che in campionato.

Duston 6.5 (in 22’ ½ da due, 22 ai liberi, 3 rimbalzo, una persa, 2 recuperate, un assist) Solita ruvidità senza produrre particolari acuti.

Abass 7 (in 18’ 03 da due, 26 da tre, 56 ai liberi, 5 rimbalzi, una persa, 2 recuperate) Sta ritrovando la forma migliore cercando di sopperire con l’intelligenza quello che ancora non arriva dall’atletismo.

Cordinier 6.5 (in 17’ 11 da due, 02 da tre, un rimbalzo, 3 perse, 2 recuperate, 4 assist) Tira un po’ il fiato in una giornata dove può permetterselo.

Massimo Selleri