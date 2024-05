LE PAGELLE. Beli e Toko, risposte da leader

Belinelli 8 (in 25’ 2/4 da due, 2/5 da tre, 5/5 ai liberi, una recuperata, 5 assist) Semplicemente rigenerato rispetto alle due partite di Tortona. L’atmosfera della Segafredo Arena lo aiuta a far uscire il suo immenso talento.

Pajola 7 (in 14’ 3/3 da due, 2/5 da tre, ½ ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, un assist) Nella prima parte della gara fa fatica, poi dal terzo quarto in poi si fa trasportare dalla ventata positiva che aleggia su tutta la squadra.

Mascolo 6.5 (in 12’ 2/4 da due, 4 rimbalzi, una persa, 2 assist) Contro la sua ex squadra fa vedere che i tanti minuti in panchina non lo hanno arrugginito.

Lomazs 6 (in 6’ 0/1 da due) Sarebbe insufficiente, ma in una giornata così l’inchiostro rosso non si usa.

Shengelia 8 (in 23’ 5/8 da due, 0/1 da tre, 12/12 ai liberi, 7 rimbalzi, una persa, 4 assist) Partita straordinaria, di quelle a cui ci aveva abituato. Fa sempre la cosa giusta al momento giusto.

Hackett 6.5 (in 19’ 1/3 da due, 4 rimbalzi, una persa, una recuperata, 3 assist) Si vede che non era nel pieno della salute.

Mickey 7 (in 18’ 4/4 da due, 1/1 da due, ½ ai liberi, 2 rimbalzi) Normalmente nelle partite importanti tende a sparire, questa volta, invece, dà un buon contributo.

Polonara 6 (in 13’ 0/1 da due, 0/1 da tre, 2/4 ai liberi, 2 rimbalzi, un assist) Si vede che ha battagliato anche con i residui dell’influenza.

Zizic 6.5 (in 12’ 3/5 da due, 2/2 ai liberi, un rimbalzo, una persa, una recuperata) Fa a spallate, non sempre in modo intelligente.

Dunston 6 (in 9’ 2/4 da tre, 2 rimbalzi, un assist) Viene fuori dalle difficoltà grazie all’esperienza, ma non brilla. Abass 7 (in 20’ 1/3 da due, 0/2 da tre, 7 rimbalzi, 2 recuperate, un assist) Rispetto alle gare precedenti è meno efficace in attacco, ma in difesa e a rimbalzo tutti devono fare i conti con il suo fisico e con le sue manone.

Cordinier 7.5 (in 29’ 0/2 da due, 2/3 da tre, 2/2 ai liberi, 7 rimbalzi, una recuperata, 6 assist) E’ tosto in qualsiasi fase del gioco, davvero una molla che non si scarica mai.

Massimo Selleri