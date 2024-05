Le pagelle. Belinelli dominatore assoluto

Lundberg 7 (in 17’ 2/3 da due, 2/2 da tre, 1/1 ai liberi, un rimbalzo, una recuperata, 6 assist). Sta ritrovando lo spirito di chi gioca anche per la squadra e non solo per se.

Belinelli 9 (in 16’ 2/2 da due, 3/4 da tre, 7/8 dai liberi, un rimbalzo, una persa, 4 assist). Mette a segno 13 punti con solo 6 tiri e il resto arriva dai liberi dove è praticamente perfetto. Una prova da incorniciare.

Pajola 6 (in 7’ 0/1 da due, un assist). Tira il fiato in una giornata dove la sua difesa non serve.

Dobric 6,5 (in 17’ 3/3 da due, 0/1 da due, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 recuperate) Un buon contributo, ma ancora lontano dall’eccezionale.

Mascolo 7 (in 17’ 3/4 da due, 0/2 da tre, 2/3 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 perse, un assist). Dimostra di non essere arrugginito nonostante le tante gare passate tra tribuna e panchina.

Shengelia 8 (in 17’ 4/5 da due, 1/2 da tre, 4/4 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse). Un punto fermo su cui ruota il gioco della squadra. Hackett 7,5 (in 16’ 4/4 da due, 4 rimbalzi, 4 assist). Quando è in campo riesce a trasmettere ai suoi compagni il suo spirito battagliero.

Mickey 7,5 (in 24’ 0/1 da due, 4/4 da tre, 2/2 ai liberi, 7 rimbalzi, un assist). Gli ci è voluto un po’ di riposo per tornare ad essere un giocatore chirurgico.

Polonara 7 (in 16’ 1/1 da due, 0/3 da tre, 7 rimbalzi, una persa, una recuperata, 4 assist). Una buona presenza a rimbalzo.

Zizic 6,5 (in 19’ 2/2 da due, 2/2 ai liberi, 5 rimbalzi, 4 perse, un assist). Qualche pallone perso di troppo macchiano una gara dove ha comunque dato il suo importante contributo.

Abass 7 (in 18’ 1/2 da due, 1/3 da tre, 4/4 ai liberi, un rimbalzo, una recuperata, un assist). Anche lui ha trovato la sua dimensione ed ora è diventato una sicurezza.

Cordinier 6,5 (in 16’ 3/6 da due, 0/1 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata, 3 assist). Tanta energia, non sempre ben organizzata.

Massimo Selleri