Le pagelle. Belinelli e Hackett ci provano

Cordinier 5 (in 16’ 13 da due, 12 da tre, 2 rimbalzi, 2 perse, un assist). Rientrava da un problema alla spalla e se le cose sono andate bene in attacco è spesso stato battuto in difesa.

Lundberg 5 (in 14’ 15 da due, 01 da tre, 11 ai liberi, 2 perse, una recuperata, 2 assist). Un approccio un po’ troppo molle in un momento in cui era necessario non sbagliare nulla per spegnere la fiducia dei padroni di casa.

Belinelli 7,5 (in 30’ 58 da due, 36 da tre, 34 ai liberi, un rimbalzo, una persa, una recuperata, 2 assist). Predica nel deserto, con la squadra che si aggrappa a lui quando non trova varchi nella fisicità tedesca.

Pajola 5 (in 14’ 13 da tre, 3 rimbalzi, 3 perse, 3 assist). Limitato dai falli, ha perso quella tenacia difensiva che lo caratterizza.

Smith 5,5 (in 8’ 01 da due, 12 da tre, un rimbalzo, 2 perse, una recuperata). Parte bene e prova anche a tornare in campo dopo l’infortunio alla caviglia destra commettendo una serie di errori banali causati dal dolore.

Dobric 5 (in 12’ 13 da due, 01 da tre, un rimbalzo, un assist). Da un giocatore della sua esperienza è lecito attendersi molto di più.

Cacok 6 (in 5’ 11 da due, un rimbalzo). Fa il suo dovere in quel poco che sta in campo.

Shengelia 5,5 (in 34’ 510 da due, 02 da tre, 56 ai liberi, 5 rimbalzi, una persa, 3 assist) Gioca troppo, partendo forte e poi spegnendosi nel secondo tempo. Alla fine è davvero stremato.

Hackett 6 (in 25’ 13 da due, 01 da tre, 44 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 perse, 5 assist). Riesce a fare tante cose bene, ma in una gara come questa a lui era chiesta la perfezione viste le difficoltà degli altri play.

Mickey 5,5 (in 19’ 22 da due, 01 da tre, 11 ai liberi, 2 rimbalzi) Era al rientro e a rimbalzo si è dimostrato un po’ troppo morbido.

Dunston 5,5 (in 22’ 59 da due, 05 ai liberi, 8 rimbalzi, una recuperata, 2 assist). Anche lui viene limitato da un piccolo problema alla spalla. Bravo a stringere i denti, ma dalla lunetta è un disastro.

m. s.