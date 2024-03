Le pagelle. Belinelli è un capitano vero

Lundberg 7,5 (in 26’ 2/3 da due, 3/9 da tre, 3/4 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 perse, 2 recuperate, 5 assist). Inizia dimostrando di avere la mano calda, poi nella parte centrale l’arto si raffredda per poi ritrovare la via del canestro nel finale.

Belinelli 8 (in 18’ 0/1 da due, 5/7 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 4 perse, un assist). Parte molto forte scava il solco. Nikola Mirotic ha a scoperto a sue spese che è meglio non farlo arrabbiare.

Pajola 6 (in 18’ 1/3 da tre, 2 rimbalzi, 2 perse, un assist). Tanta grinta difensiva in una gara dove sono altri i protagonisti.

Mascolo sv (in 1’).

Shengelia 7,5 (in 27’ 1/6 da due, 3/6 da tre, 9 rimbalzi, 2 perse, un assist). Le cifre potrebbero far pensare adun voto dato con la manica larga, ma la sua presenza a rimbalzo e il modo con cui aiuta il playmaker a far giocare il resto della squadra sono di un’altra categoria.

Hackett 7,5 (in 23’ 2/3 da due, 2/3 da tre, 4 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 3 assist). Partita quasi perfetta per chi è riuscito a fare buone cose personali avendo comunque il pensiero di far giocare i compagni.

Mickey 6,5 (in 17’ 3/5 da due, 0/2 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata, 2 assist). A tratti subisce i lunghi avversari, ma nel complesso produce una prestazione discreta.

Polonara 7 (in 1/3 da due, 5 rimbalzi, una recuperata, 4 assist). Ogni tanto lascia il bagaglio della tecnica negli spogliatoi, ma in una partita fisica come questa la sua capacità di creare un muro ha fatto la differenza.

Dunston 6,5 (in 21’ 2/4 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata). Gioca di esperienza e non sempre basta.

Abass 7,5 (in 21’ 1/2 da due, 3/4 da tre). Le statistiche non spiegano il peso specifico dei suoi canestri che sono arrivati tutti in momenti importanti.

Cordinier 5,5 (in 13’ 1/2 da due, 2/4 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, 2 assist). Normalmente una vittoria come questa salva tutti, ma stiamo entrando nella fase più importante della stagione e lui deve stare lì con la testa e non uscire dalla gara a causa dei falli.

m. s.