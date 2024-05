Le pagelle. Belinelli non ha paura e si rende sempre utile. Dunston, neanche un rimbalzo. Polonara sicuro

Belinelli 7 (in 25’ 1/4 da due, 4/6 da tre, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata, 4 assist). Nel primo tempo riesce a spegnere sistematicamente la reazione della Reyer, poi nella seconda parte della gara viene marcato stretto e lui trova il modo di rendersi ultile in altro modo.

Pajola 6 (In 20’ 1/2 da tre, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 5 assist). Molto limitato dai falli, il metro arbitrale non gli consente di essere il solito mastino.

Dobric 5.5 (in 8’ 0/1 da due, una persa, una recuperata, un assist). Qualcosa di buono combina, ma nei pochi minuti che sta in campo trova il modo di sciupare tutto con altrettanti pasticci.

Mascolo 5.5 (in 5’). Voto generoso per chi deve portare in campo l’entusiasmo di chi non gioca mai, mentre stavolta ha dato l’impressione di volere strafare.

Shengelia 6 (in 15’ 1/5 da due, 0/1 da tre, 3/4 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, 3 assist). Anche lui è fortemente penalizzato dai falli.

Hackett 7 (in 16’ 2/3 da due, 0/1 da tre, 5/7 ai liberi, un rimbalzo, una persa, una recuperata, 4 assist). Tante buone cose e soprattutto una regia molto attenta nei minuti finali della bagarre.

Mickey 6 (in 15’ 3/4 da due, 1/2 da tre, un rimbalzi, 2 perse, un assist). Alla fine rischi di rovinare una prestazione nel complesso positiva.

Polonara 7 (In 22’ 3/3 da due, 1/1 da tre, 2/2 ai liberi, 6 rimbalzi, una persa, una recuperata, un assist). Gioca i minuti finale con grande sicurezza.

Zizic 5 (in 9’ 1/1 da due, 3 rimbalzi, un assist). E’ sempre in ritardo.

Dunston 5.5 (in 16’ 3/4 da due, 3/5 ai liberi, una recuperata). Finisce la gara senza avere catturato neppure un rimbalzo.

Abass 6 (in 17’ 1/4 da tre, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, un assist). Meno brillante rispetto a venerdì sera, trova comunque il modo di rendersi utile.

Cordinier 7.5 (in 32’ 1/4 da due, 1/1 da tre, 5/8 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, 3 recuperate, 4 assist). Al di là di qualche sbavatura in lunetta, la sua è una partita molto solida.

Massimo Selleri