Le pagelle. Belinelli, realizzatore e leader

Cordinier 6,5 (in 25’ 1/3 da due, 1/3 da tre, 3/4 ai liberi, 3 rimbalzi, 3 perse, 4 assist). Inizialmente limitato dal falli, cresce nel resto della partita e chiude con plus-minus di +19 che conferma come sia stato utile alla squadra,

Holiday 5 (in 3’ 0/2 da tre, 2 rimbalzi). Pesce fuor d’acqua. Difensivamente soffre Leday, in attacco poi non riesce a mettere punti. Ivanovic lo lascia in panchina.

Belinelli 7,5 (in 28’ 2/3 da due, 5/10 da tre, 7 rimbalzi, una persa). Parte in quintetto e riesce subito a dare il contributo in attacco; un tuffo in mezzo al pubblico per salvare una palla testimonia la grinta e la voglia.

Pajola 6 (in 22’ 1/2 da due, 0/3 da tre, 1/2 ai liberi, un rimbalzo, una recuperata, 5 assist). Assist e regia, ma al tiro, specie dalla lunga distanza continua a sbagliare troppo.

Shengelia 7,5 (in 19’ 4/6 da due, 7/10 ai liberi, 6 rimbalzi, una persa, un assist). Parte dalla panchina, primo giro a vuoto, ma cresce alla distanza con un eccellente secondo quarto e una ripresa di spessore.

Hackett 7 (in 18’ 3/5 da due, 1/1 da tre, un rimbalzo, una persa, 3 assist). Nel primo quarto ci mette la solita difesa, ma anche tanti punti, meno efficace, ma pur sempre molto positivo nella ripresa.

Morgan 7,5 (in 28’ 1/4 da due, 4/8 da tre, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, 2 assist). Primo tempo in cui da una mano. Si prende la ribalta nell’ultimo quarto mettendo tre triple di fila che spezzano in due il confronto e lanciano la Virtus.

Diouf 6,5 (in 27’ 5/7 da due, 4 rimbalzi, una persa). Lotta con grinta sottocanestro. Soffre, ma si rende positivo.

Zizic 6 (in 13’ 1/1 da due, 2/4 ai liberi, un assist, una stoppata). Prova a metterci muscoli e centimetri.

Akele 6,5 (in 11’ 1/1 da due, un rimbalzo, una recuperata, una stoppata). Due falli nel duello con Mirotic che nella prima frazione è immarcabile. Ivanovic lo ripropone nella ripresa con buoni risultati, soprattutto a livello difensivo.

Tucker 5,5 (in 5’ 0/1 da due, un rimbalzo). Gli si chiede più difesa, per altro su Leday che lo porta spesso e volentieri sotto canestro, che attacco.

Filippo Mazzoni