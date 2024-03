Le pagelle. Belinelli trasmette sicurezza

Cordinier 7,5 (in 25’ 4/5 da due, 1/3 da tre, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 3 assist). Tante buone cose sia in attacco che in difesa.

Lundberg 7 (in 16’ 3/4 da due, 1/4 da tre, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, 2 assist). La prima scintilla per invertire una inerzia che era a favore degli spagnoli arriva da lui, poi Banchi lo deve gestire perché tende a strafare.

Belinelli 8 (in 23’ 2/5 da due, 2/4 da tre, 6/6 ai liberi, una persa, 2 assist). Semplicemente perfetto nel selezionare i tiri e nel trasmettere un senso di sicurezza alla squadra in uno dei momenti chiave della gara.

Pajola 7,5 (in 22’ 1/2 da due, 1/4 da tre, 4/4 ai liberi, un rimbalzo, 2 recuperate, 6 assist). E’ tornato a casa dalla nazionale con la consapevolezza di chi può dettare i ritmi dei compagni in ogni situazione. A questo bisogna aggiungerci la sua proverbiale difesa.

Shengelia sv (in 6’ 0/1 da due, 0/2 da tre, 2 rimbalzi, un assist). Fino al momento dell’infortunio la sua non era stata una prestazione brillante.

Hackett 7 (in 18’ 0/2 da due, 1/2 da tre, 2/2 ai liberi, 6 rimbalzi, una recuperata, 3 assist). Tiene molto bene il campo mostrando una grande attenzione per le palle vaganti.

Mickey 8 (in 29’ 5/10 da due, 1/2 da tre, 1/3 ai liberi, 7 rimbalzi, 2 perse, 3 recuperate, un assist). Anche per lui una prova molto concreta. Occupa senza problemi lo spazio lasciato da Shengelia.

Polonara 7 (in 25’ 1/1 da due, 1/5 da tre, 4 rimbalzi, una recuperate, 3 assist). Anche lui ha tratto beneficio dall’esperienza azzurra, anche se deve ancora ritrovare la mira dei tempi migliori.

Zizic 6 (in 8’ 1/2 da due, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi). Non è un caso che sia il bianconero più in difficoltà, dato che non deve essere facile inserirsi in un gruppo così affiatato.

Dunston 6,5 (in 12’ 4/5 da due, un rimbalzo, una persa, 2 recuperate, un assist). La pausa gli tolto il ritmo partita. Stranamente lo si è visto in difficoltà.

Abass 7 (in 16’ 1/3 da tre, un rimbalzo, un assist). In uno degli ultimi tentativi degli spagnoli di portare a casa la vittoria, lui infila una tripla che taglia le gambe.

m. s.