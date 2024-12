Le pagelle. Clyburn e Zizic, apporto costante

Cordinier 6,5 (in 18’ 1/4 da due, 1/2 da tre, 2/3 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata, 3 assist). Buone percentuali al tiro e soprattutto le scelte fatte non sono mai forzate. E’ tornato quel giocatore che portava energia stando nel sistema.

Belinelli 7 (in 16’ 1/2 da due, 2/5 da tre, 1/1 ai liberi, 4 rimbalzi, un assist). Minuti di grande sostanza senza stare in campo più del previsto. Quello che a lui deve essere chiesto.

Pajola 6,5 (in 27’ 0/1 da due, 0/2 da tre, 3/4 ai liberi, 6 rimbalzi, una persa, 3 assist). Una botta presa a inizio gara lo limita, poi dimentica tutto e torna a essere quel giocatore che lotta su tutte le palle vaganti.

Clyburn 7,5 (in 17’ 3/6 da due, 1/5 da tre, 3/3 ai liberi, 6 rimbalzi, una recuperata, 2 assist). Qualcuno dirà che giocava contro Banchi. Probabilmente è più corretto sostenere che a uno che ha il suo talento per chiedergli qualcosa che non gli appartiene prima devi farlo sentire protagonista tra i protagonisti.

Shengelia 8 (in 24’ 5/10 da due, 1/2 da tre, 6/8 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 persa, 2 assist), Semplicemente perfetto soprattutto nel finale.

Hackett 7,5 (in 29’ 0/3 da due, 2/3 da tre, 2/3 ai liberi, 5 rimbalzi, 5 assist), Con Milano ha un conto aperto e questa volta è riuscita a trasformare questa motivazione in determinazione e non in rabbia.

Grazulis 6,5 (in 22’ 1/2 da tre, 3 rimbalzi). Bene in difesa, mette a segno la tripla della vittoria.

Morgan 6 (in 14’ 3/6 da due, 0/2 da tre, 1/2 ai liberi, un rimbalzo, una recuperata, un assist)- E’ qui per fare il play di rottura e lui ci riesce selezionando bene i tiri. Questa volta, però il ferro l’ha tradito.

Polonara 6,5 (in 9’ 1/1 da due, 0/2 da tre, un rimbalzo, 2 assist). Buone cose in poco tempo.

Zizic 7,5 (in 24’ 6/8 da due, 5 rimbalzi, una persa). Manda in tilt i lunghi avversari e le statistiche non descrivono quanto abbia reso più facile la vita ai suoi compagni.

Massimo Selleri