Le pagelle. Cordinier e Abass ci provano

Belinelli 5 (in 25’ 0/4 da due, 2/9 da tre, 3/3 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, 5 assist). Prende buoni tiri che, però, non entrano. Una serata storta dove non riesce mai ad andare in ritmo.

Pajola 5 (in 17’ 1/1 da due, 2 rimbalzi, una recuperata, 2 assist). Anche per lui si tratta di un giro vuoto. Non incide in difesa e pure in attacco non combina tanto.

Lomazs 4,5 (in 6’ 0/3 da due, 1/2 da tre, 2 rimbalzi, una persa). Entra fa danni. Si vede che gli manca il senso della partita, come è normale che sia visto che ha trascorso intere gare a guardare quello che combinano i compagni.

Shengelia 5,5 (In 12’ 1/1 da due, 0/1 da tre, 4/6 ai liberi, un rimbalzo, 2 perse). Percentuali discrete, ma soprattutto in difesa è spesso in ritardo.

Hackett 6,5 (in 30’ 3/6 da due, 1/3 da tre, 5/6 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 perse, una recuperata, 5 assist). Cerca di far uscire la squadra dal cono d’ombra in cui si è infilata, non sempre ci riesce ma è complicato stabilire se sia realmente una sua responsabilità.

Mickey 4,5 (in 17’ 2/3 da due, 0/2 da tre, 2 rimbalzi, 4 perse, un assist). Nelle partite decisive conferma la sua tendenza negativa a scomparire.

Polonara 6 (in 15’ 1/2 da due, 0/1 da tre, 5/6 ai liberi, 6 rimbalzi, un assist). Soffre tanto, ma in alcuni momenti riesce anche ad imporsi.

Zizic 6 (in 17’ 4/5 da due, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata, 3 assist). In una partita anche ruvida dal punto di vista dei contatti, lui non si tira indietro e fa sentire il suo fisico.

Dunston 5 (in 12’ 1/2 da due, 4 rimbalzi, una recuperata). Serata negativa anche per lui.

Abass 7 (in 21’ 4/5 da due, 0/3 da tre, 2/2 ai liberi, 6 rimbalzi). In controtendenza rispetto al resto del gruppo, la durezza dei playoff è pane per i suoi denti.

Cordinier 7 (in 28’ 3/3 da due, 2/5 da tre, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 recuperate, un assist). Ha le pile cariche e se la Virtus è riuscita a evitare una figuraccia lo deve anche a lui.

