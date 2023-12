Le pagelle. Cordinier e Pajola da applausi

Cordinier 7 (in 29’ 2/5 da due, 2/3 da tre, 3/3 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata). Tanta energia per un giocatore che non si tira mai indietro anche quando gli avversari sono più dotati fisicamente.

Lundberg 6 (in 13’ 2/5 da due, 0/3 da tre, 1/1 ai liberi, un rimbalzo, 2 assist). Fatica a trovare il ritmo e probabilmente sta attraversando un momento non particolarmente brillante dal punto di vista della forma.

Belinelli 6,5 (in 21’ 2/8 da due, 2/4 da tre, 2/3 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa). Litiga un po’ troppo con il canestro rispetto a quelli che sono i suoi standard, ma la sua sola presenza in campo condiziona la difesa avversaria.

Pajola 7 (in 15’ 0/1 da due, 1/2 da tre, 2 rimbalzi, 3 assist). Tanta difesa e anche una tripla importante nel momento in cui i suoi compagni non stavano cavando un ragno dal buco.

Dobric 9 (in 17’ 2/3 da due, 2/4 da tre, 2 rimbalzi, una recuperata). Un ultimo quarto da incorniciare dove ha fatto capire a tutti perché in Serbia lo chiamavano Cobra.

Cacok 6,5 (in 11’ 3/4 da due, 1/1 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse). Meglio rispetto al solito trovando il modo di farsi perdonare anche qualche ingenuità.

Shengelia 7 (in 30’ 1/5 da due, 0/2 da tre, 4/4 ai liberi, 9 rimbalzi, 5 perse, 3 assist)- Deve stare in campo per quasi tutta la partita e si vede che è stanco anche se con l’esperienza riesce sempre a fare cose molto buone.

Hackett 9 (in 25’ 2/5 da due, 1/1 da tre, 1/2 ai liberi, 4 rimbalzi, una recuperata, 6 assist). Una prova da grande guerriero, nella giornata in cui serviva un suo contributo supplementare.

Polonara 6 (in 6’ 1/2 da due, 0/1 da tre, 2 rimbalzi, un assist). A questi livelli fatica ancora a tenere il campo.

Dunston 6 (in 25’ 1/3 da due, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 recuperate, un assist). E’ un altro di quelli che, dopo tante energie spese, adesso tira il fiato.

Abass 6 (in 8’ 0/1 da due, 0/1 da tre, 2 rimbalzi, una persa). Cose buone in difesa che salvano una prestazione offensiva da rivedere.

m. s.