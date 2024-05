Le pagelle. Cordinier finalmente energico

Lundberg 7 (in 22’ 2/3 da due, 3/5 da tre, 2/2 ai liberi, 5 rimbalzi, una persa, una recuperata, 2 assist). Gioca una gara molto concreta in attacco, ma purtroppo per lui non si può dire altrettanto quando si parla di difesa. Un difetto a cui rimedia con una presenza a rimbalzo importante nonostante la statura.

Belinelli 7,5 (in 24’ 1/2 da due, 3/7 da tre, 5/6 ai liberi, un rimbalzo, 2 assist). Toglie costantemente le castagne dal fuoco ai compagni, facendo sempre la cosa giusta al momento giusto. In alcune fasi della gara litiga con il canestro, ma trova il modo per farsi perdonare.

Pajola 7 (in 18’ 1/4 da tre, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 recuperate, 5 assist). Prestazione un po’ spuntata, ma dal punto difensivo è impeccabile.

Hackett 6,5 (in 23’ 1/4 da due, 0/2 da tre, 3/4 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 perse, 5 assist). Non è la sua serata migliore e quando capisce che c’è qualcuno che è più in condizione di lui si mette a fare il regista confermando tutta la sua intelligenza cestistica.

Mickey 6 (in 15’ 3/5 da due, 4 rimbalzi, 2 perse, 2 assist). Viaggia a fase alterne. Quando si alza l’importanza della gara, lui non riesce a essere uniforme.

Polonara 6 (in 21’ 1/6 da due, 0/2 da tre, 5/6 ai liberi, 5 rimbalzi, una recuperata, 3 assist). Anche per lui una serata non particolarmente brillante anche se poi trova il modo di rendersi utile.

Zizic 5,5 (in 14’ 2/4 da due, 2 rimbalzi, una recuperata). Gettato nella mischia trova mille difficoltà tanto che Banchi è costretto a toglierlo, poi va un po’ meglio.

Dunston 6,5 (in 24’ 4/6 da due, 5 rimbalzi, 3 recuperate, un assist). Cose discrete e utili, ma al di sotto delle sue possibilità.

Abass 7 (in 21’ 3/4 da due, 1/3 da tre, 2 rimbalzi, una persa). Con il suo fisico e la sua tenacia è un vero animale da playoff dove è noto che siano concessi contatti molto più duri e quando si entra in questa fase lui non si tira indietro.

Cordinier 7,5 (in 18’ 6/6 da due, 1/2 da tre, 3/3 ai liberi, 4 rimbalzi, una recuperata, 2 assist). Probabilmente il migliore in una Virtus che ha bisogno della sua energia e della sua rapidità per essere efficace sui due lati del campo.

