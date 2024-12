Le pagelle. Cordinier l’ultimo ad arrendersi

Cordinier 7 (in 31’ 2/4 da due, 1/4 da tre, 9/9 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 perse, 2 assist). Prestazione molto positiva sostenuta dal fatto che ha ritrovato l’energia.

Belinelli 6 (in 27’ 1/1 da due, 2/6 da tre, 2/4 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, 3 assist). Buone cose che cancellano qualche errore nel finale.

Pajola 6,5 (in 19’ 1/2 da due, 3/4 da tre, 2/4 ai liberi, una persa, 3 assist). A una gestione accettabile della squadra aggiunge una precisione importante al tiro. Unico neo il fatto di essere uscito per cinque falli.

Visconti sv (in 1’).

Hackett 5,5 (in 18’ 1/2 da due, 4 rimbalzi, una persa, una recuperata, 2 assist). Una botta a un ginocchio lo ha limitato parecchio.

Grazulis 5 (in 26’ 3/4 da due, 0/2 da tre, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata, un assist). Purtroppo le sue distrazioni difensive continuano a essere un problema per tutta la squadra.

Morgan 5,5 (in 20’ 0/2 da due, 2/3 da tre, 4/5 ai liberi, 3 rimbalzi, 3 perse, 2 assist). Bene al tiro, ma le palle perse hanno frenato la rimonta bianconera.

Polonara 5 (in 13’ 1/1 da due, 1/1 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi). La precisione al tiro nasconde una serie di dormite colossali in difesa che sono aggravate dal fatto che non è presente a rimbalzo.

Diouf 5,5 (in 12’ 0/1 da due, 4/6 ai liberi, un rimbalzo, una persa, una recuperata). L’insufficienza dipende anche dal fatto che Ivanovic si è adeguato al gioco avversario e, quindi, il suo utilizzo è stato limitato.

Zizic 5,5 (in 11’ 1/1 da due, 3/4 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse). Stesso ragionamento utilizzato per Diouf anche se la sua esperienza nel finale sarebbe servita.

Akele 5 (in 17’ 2/3 da due, 0/1 da tre, 2 rimbalzi, 2 perse). Gioca poco e si vede che gli manca la confidenza con la partita soprattutto quando di fronte ha avversari che sono in fiducia.

Tucker 5 (in 7’ 1/2 da due, 0/2 da tre, una persa). Al momento è destinato a rimanere a Bologna, certo è che per starci deve provare a stare un po’ di più dentro il sistema.

Massimo Selleri