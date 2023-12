Le pagelle. Cordinier perde palloni pesanti

Lundberg 5 (in 15’ 01 da due, 01 da tre, 3 rimbalzi, un assist). Sembra non riuscire a riprendersi da un momento di calo continuato e così inciampa in un’altra prova negativa.

Belinelli 7.5 (in 27’ 36 da due, 514 da tre, 33 ai liberi, 2 recuperate, un assist). Forse nel finale esagera un po’ troppo nel cercare da solo la soluzione al problema, ma vista la sua storia se lo può permettere.

Pajola 6.5 (in 24’ 57 da due, 04 da tre, 34 ai liberi, 2 rimbalzi, 5 recuperate, 8 assist). Gara molto attenta in difesa e in regia, deve pungere di più in attacco.

Dobric 5.5 (in 18’ 37 da due, 01 da tre, un rimbalzo). Dà ancora l’impressione di non essere entrato del tutto nei meccanismi bianconeri.

Mascolo 6 (in 3’ 12 da due). Pochi minuti dove ci mette energia e sostanza.

Cacok 5.5 (in 8’ 13 da due, 2 rimbalzi). Parte benino poi si perde.

Shengelia 6.5 (in 33’ 510 da due, 12 da tre, 6 rimbalzi, 2 perse, 5 assist). Si sciroppa quasi tutta la partita ed è normale che alla fine abbia un problema di lucidità.

Hackett 6.5 (In 24’ 24 da due, 11 da tre, 12 ai liberi, 6 rimbalzi, 3 perse, una recuperata, 6 assist). Molto presente su tutto il campo, la sua prestazione avrebbe meritato maggior gloria.

Polonara 5.5 (in 5’ 2 rimbalzi). Poco in campo a dimostrazione di come ancora non sia nel pieno della forma.

Dunston 5 (in 23’ 03 da due, 5 rimbalzi). Tira il fiato dopo aver tirato la carretta per tanto tempo. Purtroppo per lui con l’assenza di Mickey la Virtus non può permettersi le sue pause.

Abass 6.5 (in 21’ 12 da due, 26 da tre, 6 rimbalzi, una persa, 2 recuperate) Buona prova nelle due fasi del gioco. Conferma la sua crescita dovendo giocare anche da secondo lungo.

Cordinier 5.5 (in 24’ 12 da due, 12 da tre, 22 ai liberi, 6 rimbalzi, 4 perse, una recuperata). Le cifre parlano di una partita ampiamente sufficiente, ma alla fine le quattro palle che ha perso hanno assunto una importanza capitale.

Massimo Selleri