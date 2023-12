Le pagelle. Cordinier, schiacciata definitiva

Cordinier 7.5 (in 23’ 24 da due, 22 da tre, 23 ai liberi, 8 rimbalzi, 2 perse, 3 assist) Il peso specifico della sua ultima schiacciata supera quello del piombo. Durante tutta la gara ci mette tanta energia soprattutto a rimbalzo dove dà una mano importante ai lunghi.

Lundberg 5 (in 12’ 01 da due, 02 da tre, ½ ai liberi, 2 perse, un assist) Riesce a produrre solo pasticci mettendo a rischio il risultato finale.

Belinelli 9 (in 28’ 69 da due, 48 da tre, 33 ai liberi, un rimbalzo) L’ennesima gara perfetta per un uomo che se reso protagonista risponde con gli interessi alla fiducia che gli viene concessa.

Pajola 7.5 (in 16’ ½ da due, 23 da tre, 11 ai liberi, una recuperata, 6 assist) Rientrava da un infortunio e si presenta come uno che di punto in bianco avesse imparato a superare i suoi limiti aggiungendo alla difesa e alla regia anche qualche canestro importante.

Dobric 6.5 (in 7’ 11 da due, 2 rimbalzi, una persa) Gara ordinata anche se tutti aspettano il suo decollo.

Cacok 6.5 (in 17’ 23 da due, 2 rimbalzi, 2 assist) Parte in quintetto dà un contributo importante in un momento in cui il reparto dei lunghi è ridotto al lumicino.

Shengelia 7.5 (in 29’ 410 da due, 13 da tre, 55 ai liberi, 6 rimbalzi, una persa, una recuperata, 4 assist) Il solito leader che mette i suoi compagni nella condizione di giocare bene.

Hackett 7.5 (in 28’ 02 da due, 24 da tre, 8 rimbalzi, 3 assist) Anche lui aiuta i lunghi a rimbalzo confermandosi un ottimo regista e un altrettanto preciso attaccante.

Polonara 6.5 (in 7’ un rimbalzo, una persa, 2 recuperate, 4 assist) Non gioca tanto, ma cerca comunque di fare cose intelligenti.

Dunston 7 (in 21’ 23 da due, 22 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 assist) Si vede che l’influenza gli ha tolto un po’ di lucidità, ma nel finale non ha più sbagliato nulla.

Abass 7.5 (in 10’ 11 da due, 24 da tre, 2 rimbalzi) La tripla allo scadere è un vero colpo di fortuna, l’altra dà un contributo importante a consegnare nelle mani della Virtus l’inerzia finale.

m.s.