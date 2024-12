Le pagelle. Cordinier si accende nel finale

Cordinier 6 (in 25’ 5/8 da due, 1/4 da tre, 1/3 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, 3 assist). Si accende nel finale, quando ci vorrebbe un miracolo per aggiustare la gara.

Pajola 7 (in 28’ 2/3 da due, 1/3 da tre, 3 rimbalzi, 3 recuperate, una persa, 5 assist). Difesa, regia e anche buone scelte in attacco. Sta sempre più prendendo lo spazio che si deve al play titolare.

Clyburn 5.5 (in 29’ 3/7 da due, 0/4 da tre, 5/5 ai liberi, un rimbalzo, 2 perse, 2 assist). Sparacchia un po’ troppo a salve per essere sufficiente, anche se su di lui la difesa giuliana è sempre al limite.

Hackett 5 (in 20’ 1/4 da due, 0/2 da tre, 0/1 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse). Fa innervosire Valentine e questo è sicuramente un merito, ma è evidente come non abbia la forma fisica per reggere un minutaggio così alto dopo aver giocato giovedì in Eurolega.

Grazulis 5.5 (in 23’ 1/1 da tre, 5 rimbalzi, una persa, 2 assist) Buone cifre non sottolineano una mancanza di personalità che non gli consente di prendere quelle soluzioni che si dovrebbe prendere in una giornata dove non c’è Shengelia.

Morgan 5.5 (in 19’ 2/5 da tre, 3/6 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, 3 assist). A questi livelli non si può essere sufficienti quando si tira con questa scarsa precisione ai liberi.

Polonara 5.5 (in 14’ 1/1 da due, 1/1 ai liberi, 2 rimbalzi). Alle buone cifre in attacco corrispondono troppe distrazioni in difesa. Questo è il motivo per cui gioca molto poco.

Diouf 5.5 (in 7’ 0/2 da due, 1/2 ai liberi, un rimbalzo, una persa). Non va malaccio ma non ha la giusta concentrazione e questo è un errore quando bisogna farsi trovare sempre pronti.

Zizic 7 (in 26’ 7/9 da due, 2/2 ai liberi, 8 rimbalzi, una persa, una recuperatoa). Tante buone cose in attacco, a rimbalzo condite pure con qualche ‘clavata’ in difesa. Un giocare trasformato rispetto a qualche settimana fa. Akele 5 (in 6’ 1/1 da due). Non si fa trovare pronto e spreca l’occasione.

Tucker 4.5 (in 3’ 0/2 da due). Vedi Akele con la differenza che lui ha già dimostrato di poter dare di più, almeno in campionato.

m. s.