Le pagelle dei bianconeri. Abass e Hackett, serata al top

Cordinier 6,5 (in 22’ 44 da due, 03 da tre, un rimbalzo, 3 assist). Parte bene poi fa fatica anche perché l’area di Milano è intasata da chi ha un fisico superiore al suo e dalla lunga distanza fa cilecca.

Lundberg 9 (in 15’ 46 da due, 23 da tre, 55 ai liberi, 5 rimbalzi, un assist, una recuperata). Nel momento in cui serviva che qualcuno prendesse il comando lui si è preso in spalla la squadra e l’ha condotta al successo.

Belinelli 7 (in 18’ 11 da due, 25 da due, 2 rimbalzi, una recuperata). Le cifre non rendono giustizia a quello che ha fatto in campo. Mette la sua esperienza a disposizioni del gruppo facendo le tante cose invisibili che rendono efficace un sistema di gioco.

Pajola 6 (in 11’ 02 da due, 2 perse, 3 assist). Anche lui patisce il fisico degli avversari.

Smith 5,5 (in 9’ 12 da due, 01 da tre). Queste qui dovrebbero essere le sue partite e, invece, perde la fiducia al primo errore costringendo Banchi a trovare altre alternative.

Dobric 7 (in 21’ 46 da due, 4 rimbalzi, 2 assist, 2 recuperate). E’ un altro di quelli che, oltre ad avere buone cifre, riesce ad aumentare l’efficacia dei compagni sia in attacco che in difesa.

Cacok 5,5 (in 7’ 02 da due, 12 ai liberi, un rimbalzo). Messo in campo a causa delle assenze, conferma che per il momento questo non è il suo livello.

Shengelia 7,5 (in 28’ 58 da due, 13 da tre, 12 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperate, 4 assist). Milano ha come obiettivo quello di limitarlo. Inizialmente l’operazione riesce poi lui trova il modo di vincere il duello con Melli.

Hackett 7,5 (in 24’ 12 da due, 24 da tre, 12 ai liberi, 2 perse, 2 recuperate). Una conduzione magistrale della squadra trovando anche quelle soluzioni che hanno fatto saltare la difesa avversaria.

Dunston 6,5 (in 24’ 14 da due, 2 rimbalzi). All’inizio i problemi di falli lo limitano, poi si riscatta nel finale.

Abass 8 (in 22’ 12 da due, 45 da tre, 3 rimbalzi, una persa) Una partita da incorniciare. Alla vigilia tutti pensavano avrebbe fatto fatica nel ruolo di secondo lungo e, invece, è stato uno due principali protagonisti di questo successo.

Massimo Selleri