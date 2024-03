Le pagelle dei bianconeri. Belinelli si sveglia troppo tardi

Lundberg 6.5 (in 29’ 3/6 da due, 2/3 da tre, 3/4 ai liberi, un rimbalzo, una recuperata, 2 perse, 2 assist). Si prende anche la responsabilità della regia riuscendo pure a dare un po’ di ordine ad una orchestra che fatica a suonare lo stesso spartito.

Belinelli 6 (in 18’ 2/4 da due, 3/10 da tre, 5/5 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 perse, un assist). I punti realizzati ci sono, ma il problema è che contro un avversario che non ha una difesa molto organizzata doveva accendersi prima e non riservare le fiammate per il finale, quando Pesaro aveva preso fiducia.

Pajola 4 (in 25’ 0/2 da due, 0/6 da tre, 0/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse). Sbaglia tutto quello che può sbagliare. Una giornata nerissima.

Dobric 5 (in 8’ 0/1 da due, 2 rimbalzi). Non incide e visto che prende il posto di un altro straniero la situazione inizia a farsi grave.

Mascolo 4 (in 12’ 0/3 da tre, 0/4 ai liberi, un rimbalzo, una persa, un assist). E’ vero che non gioca mai, ma queste sono le sue occasioni per far vedere quanto vale.

Shengelia 7 (in 29’ 2/7 da due, 1/1 da tre, 9/11 ai liberi, 10 rimbalzi, una recuperata, 2 assist). Quasi tutto perfetto per il lungo georgiano.

Mickey 6.5 (in 27’ 6/9 da due, 4/5 ai liberi, 8 rimbalzi, una persa, una recuperata). Si fa sentire ma non riesce a trascinare i compagni in una aurea positiva. Polonara 6 (in 15’ 1/2 da tre, 5 rimbalzi, 2 assist). Tante cose fatte bene, ma lui come altri devono incidere di più.

Zizic 6.5 (in 15’ 3/4 da due, 2/2 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 perse). Ha cercato di dare una spinta alla squadra dimostrando passi in avanti nel suo inserimento. Abass 6.5 (in 15’ 2/3 da tre, 2/2 ai liberi, un assist). Sarà che dai tempi della nazionale ha un conto aperto con Sacchetti, sarà che lo stato di forma sta attraversando è buono, ma lui avrebbe davvero meritato di stare più in campo.

Cordinier 5.5 (in 24’ 1/4 da due, 0/1 da tre, 3 rimbalzi, 3 perse, una recuperata). Si ammacca a una caviglia e si spera che non sia nulla di grave, ma anche lui non sembra uscire da un periodo poco brillante.

