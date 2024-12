Le pagelle dei bianconeri. Clyburn parte bene, poi si spegne

Cordinier 5 (in 24’ 2/4 da tre, ½ ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 4 assist) Gli avversari lo puntano e lui cade nella trappola del nervosismo perdendo pallone e distraendosi in difesa.

Belinelli 6.5 (in 24’ 2/3 da tre, 4/7 da tre, un rimbalzi, una persa) Buona partita dal punto di vista offensivo, ma nell’ultimo quarto è un po’ troppo molle in difesa.

Pajola 5 (in 7’ un assist) Esce subito per falli e questo sul piano mentale lo porta fuori partita.

Clyburn 6 (in 23’ 1/3 da tre, 3/5 da tre, ½ ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, 3 assist) Le sue cifre sono buone, ma anche lui paga alcune sbavature finali che costano la vittoria alla Virtus.

Shengelia 6.5 (in 32’ 7/9 da due, 0/4 da tre, 6/8 ai liberi, 13 rimbalzi, 5 perse, una recuperata, un assist) Il corpo va oltre la stanchezza, la testa no e così anche lui gioca un finale nervoso, e il tecnico che ha pigliato ha di fatto ridato coraggio a Brescia.

Hackett 6 (in 28’ 2/7 da due, ¼ da tre, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 recuperate, 4 assist) Partita discreta se non fosse che è arrivato in fondo spremuto come un limone.

Morgan 5.5 (in 13’ 1/2 da due, 1/1 da tre, 2/2 ai liberi, una persa, 2 assist) Quando si corre fa canestro, se c’è da ragionare qualche danno lo fa.

Polonara 6 (in 15’ 2/3 da due, 2/4 da tre, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, un assist) Contro un avversario che non ha centri di ruolo poteva e doveva essere la sua partita. Gestito così fa buone cifre, ma non incide.

Diouf 6 (in 8’ 2/2 da due, 3 rimbalzi, una persa) Benino per quel poco che sta in campo.

Zizic 5.5 (in 14’ 3/6 da due, 1/1 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa) Qualche distrazione di troppo c’è, ma senza Pajola viene a mancare il punto di partenza dell’asse play/pivot.

Akele 5.5 (in 4’) Gioca poco e non fa nulla per convincere l’allenatore a rimetterlo in campo. L’impressione è che se anche avesse fatto qualcosa di buono non sia comunque nel campo visivo di Banchi.

Tucker 6 (in 8’ ½ da due, 0/1 da tre, 3/3 ai liberi, 2 rimbalzi, un assist) Vedi Akele, con la differenza che lui qualcosa di buono lo ha fatto.

