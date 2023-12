Le pagelle. Dobric e Dunston steccano

Cordinier 5,5 (in 25’ 2/3 da due, 1/3 da tre, 4 rimbalzi, 3 perse, 3 recuperate, un assist). E’ la sintesi perfetta della prestazione disputata dalla Virtus, un buon primo tempo a cui associa una sconclusionata ripresa.

Lundberg 6 (in 20’ 1/1 da due, 3/4 da tre, 2/2 ai liberi, un rimbalzo, 3 perse, 2 assist). Giocatore di striscia che parte forte e poi si spegne. Il fatto di non sapere se sia una croce o una delizia mette in seria difficoltà il suo allenatore che non sa mai cosa aspettarsi.

Belinelli 5,5 (in 23’ 2/6 da due, 2/6 da tre, 1/1 ai liberi, una persa, 2 recuperate, un assist). Polveri bagnate per chi nel finale ha regalato l’illusione che l’inerzia potesse nuovamente pendere dalla parte di Bologna.

Pajola 6,5 (in 8’ 1/1 da tre, una persa, 2 recuperate, 2 assist). Un fallo antisportivo di Inglis gli costa un dente. Fino a quel momento era stato importante sia in attacco che in difesa.

Dobric 5 (in 14’ 1/1 da due, 0/1 da tre). Partita anonima da parte di chi per carriera e per talento dovrebbe dare quel qualcosa in più ora che gli altri stanno tirando il fiato.

Cacok 6,5 (in 18’ 2/2 da due, 4/4 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 recuperate, un assist). Con la sua energia sopperisce alle tante lacune tecniche e fisiche. In ogni caso in partite come questa serviva il suo agonismo e lui ha risposto presente.

Shengelia 6 (in 32’ 4/8 da due, 1/4 da tre, 4/6 ai liberi, 8 rimbalzi, 7 perse, 4 recuperate, 6 assist). Come sempre gli tocca stare in campo per tutta la partita e alla fine l’acido lattico lo porta a perdere la concentrazione.

Hackett 6,5 (in 31’ 2/3 da due, 1/3 da tre, 0/1 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 perse, una recuperata, 6 assist). Anche lui resta in campo quasi tutta la partita e come martedì cerca di dare la scossa a tutto il gruppo, ma questa volta i suoi stimoli si sono arenati.

Polonara 5 (in 8’ 0/2 da tre, un assist). Si vede che è ancora indietro dal punto di vista fisico. Dunston 5,5 (in 21’ 2/2 da due, 1/4 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, un assist). Con il mestiere evita una figuraccia, ma anche nel suo caso la stanchezza fa brutti scherzi.

m. s.