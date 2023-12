Le pagelle. Duston fa quello che vuole

Lundberg 7.5 (in 18’ (2/3 da due, 1/2 da tre, 3 rimbalzi, una persa, un assist). Quando Pistoia prova a compiere il miracolo, lui esce dal cilindro di Banchi e guida la squadra al rush finale.

Belinelli 8 (in 20’ 5/6 da due, 3/8 da tre, un rimbalzo, 3 assist). Prova di grande sostanza e non solo dal punto di vista balistico, ma anche per quanto riguarda la sua abnegazione difensiva che fino a ieri non era proprio la specialità della casa.

Dobric 7 (in 17’ 4/4 da due, 0/2 da tre, un rimbalzo, 2 recuperate). Buone cose in una giornata dove serviva il suo contributo per sostenere i principali protagonisti.

Mascolo 7 (in 14’ 1/3 da due, un rimbalzo, una persa, 2 assist). Parte un po’ impacciato, poi si sblocca e, non forzando nulla, fa vedere quanto sia in grado di mettere in ritmo i compagni.

Cacok 6 (in 11’ 5 rimbalzi, una persa, una recuperata). Tanta energia non sempre utilizzata nel modo giusto.

Shengelia 8 (in 24’ 7/10 da due, 0/1 da tre, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, una recuperata, 2 assist). Solita prova di grande sostanza, con lui in campo la squadra viaggia molto più sicura,

Hackett 8.5 (in 27’ 7/8 da due, 1/3 da tre, 5 rimbalzi, una recuperata, 4 assist). Semplicemente perfetto sia dal punto di vista balistico che nel gestire la squadra.

Menalo sv (in 1’ 0/1 da tre, 0/2 ai liberi).

Polonara 6.5 (in 13’ 0/1 da tre, 2 rimbalzi). E’ il primo ad arrabbiarsi perché alcune cose ancora non gli riescono, ma ci vuole pazienza quella che i suoi compagni hanno anche per lui.

Duston 8 (in 27’ 8/12 da due, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, una recuperata, un assist). Fa il bello e il cattivo tempo nell’area colorata portando a scuola tutti gli avversari.

Abass 6 (in 8’). Un’altra gara in cui fatica a trovare il filo del discorso.

Cordinier 6.5 (in 20’ 1/3 da due, 2/2 ai liberi, 7 rimbalzi, una persa, un assist). Molto bene a rimbalzo, ma in difesa commette qualche ingenuità di troppo. I contatti che sono permessi in Eurolega in campionato a volte sono falli e questo aspetto gli risulta ancora indigesto.

