Le pagelle: energia abass, dobric ancora a vuoto. Shengelia fa sempre la cosa giusta, Pajola cresce

Belinelli 7 (in 19’ 3/4 da due, 0/3 da tre, 2 rimbalzi, 2 assist). Il tiro da fuori non va, ma trova il modo di tenere aperta la difesa avversaria.

Pajola 7.5 (in 22’ 0/2 da due, 1/2 da tre, 2/2 ai liberi, un rimbalzo, 3 recuperate, 8 assist). Tanta difesa e tanti assist per chi inizia ad essere affidabile anche sul piano offensivo.

Dobric 5 (in 6’ un rimbalzo, 2 perse). Continua a essere un pesce fuor d’acqua.

Mascolo 6 (in 3’ 0/1 da due, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi). Tanta energia concentrata in pochi minuti.

Lomazs 6 (in 11’ 0/1 da due, 1/2 da tre, 2 rimbalzi, una persa). Fa cose discrete.

Shengelia 8 (in 26’ 4/6 da due, 0/2 da tre, 7/8 ai liberi, 6 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 2 assist). Quando conta fa la cosa giusta.

Hackett 7 (in 25’ 3/3 da due, 1/3 da tre, 2/4 ai liberi, 3 rimbalzi, 3 perse, 2 assist) Canestri importanti a cui aggiunge una buona gestione della squadra.

Polonara 7.5 (in 17’ 3/4 da due, 1/1 da tre, 4 rimbalzi, 1 persa, 1 assist). Il suo contributo finale è stato determinante.

Zizic 7 (in 19’ 4/5 da due, 3/5 ai liberi, 8 rimbalzi, 4 perse, 2 assist). Parte fortissimo poi si perde nel secondo tempo.

Duston 6.5 (in 15’ 2/3 da due, 1 rimbalzo, 1 recuperata). La sua esperienza gli consente di gestire le situazioni più complicate.

Abass 7 (in 16’ 1/1 da due, 0/1 da tre, 6/7 ai liberi, 1 rimbalzo, 1 persa) Tanta energia che si trasforma in scelte intelligenti sia in attacco che in difesa. E’ sempre più un punto di riferimento per i compagni.

Cordinier 7 (in 21’ 4/5 da due, 0/2 da tre, 3/3 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 perse). Fa sentire tutta la forza del suo fisico.